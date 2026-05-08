Ericsson dẫn đầu bảng xếp hạng hạ tầng mạng 5G sáu năm liên tiếp

Ericsson tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu theo tiêu chí Tăng trưởng và Đổi mới sáng tạo trong báo cáo “Frost Radar: Hạ tầng mạng 5G, 2026” của Frost & Sullivan. Thành tựu này một lần nữa khẳng định vị thế của Ericsson như một đối tác chiến lược dài hạn trong sự phát triển 5G, đồng thời dẫn dắt xu hướng xây dựng mạng 5G mở, bền vững và tích hợp AI.

Ericsson đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái giải pháp mạng toàn diện mạng 5G

Báo cáo Frost Radar ghi nhận Ericsson dẫn đầu ở cả hai trục Tăng trưởng và Đổi mới sáng tạo, đồng thời đánh giá cao danh mục giải pháp hạ tầng mạng 5G toàn diện của hãng. Danh mục này, trải rộng từ mạng truy nhập vô tuyến (RAN), truyền dẫn, đến các hệ thống mạng lõi và điện toán biên; bao gồm RAN truyền thống, Open và virtual RAN, RAN tích hợp AI và mạng riêng (private network), cùng năng lực triển khai sáng tạo ở quy mô toàn cầu.

Việc duy trì vị thế dẫn đầu của Ericsson ở cả hai Chỉ số Tăng trưởng và Đổi mới sáng tạo cho thấy Ericsson tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái giải pháp mạng toàn diện, đồng thời khẳng định năng lực chuyển hóa các ý tưởng sáng tạo thành các giải pháp thực tiễn, có khả năng triển khai ở quy mô lớn và đáp ứng nhu cầu vận hành của khách hàng trên toàn cầu.

Báo cáo cho biết Ericsson duy trì mức đầu tư bền vững vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), với gần 21% doanh thu năm 2025 được dành cho hoạt động này.

Frost & Sullivan cũng nhấn mạnh vai trò của Ericsson với tư cách là thành viên sáng lập liên minh AI RAN Alliance, đồng thời ghi nhận định hướng xuyên suốt của hãng trong việc nâng cao hiệu quả năng lượng cho mạng viễn thông. Mục tiêu giảm 40% mức tiêu thụ năng lượng tại các trạm gốc vô tuyến vào năm 2025 so với mức cơ sở năm 2021 đã được Ericsson hoàn thành trước thời hạn; và hiện tiếp tục nâng mục tiêu này lên 50% vào năm 2027.

Ông Per Narvinger, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Hệ thống Mạng của Ericsson chia sẻ: “Việc tiếp tục được Frost & Sullivan vinh danh là đơn vị dẫn đầu về cả tăng trưởng và đổi mới sáng tạo phản ánh cam kết đầu tư lâu dài của chúng tôi trong các hoạt động nghiên cứu phát triển, cũng như tập trung phát triển các công nghệ có khả năng mở rộng. Chúng tôi ứng dụng AI trên toàn bộ danh mục giải pháp của mình; từ Massive MIMO và Remote Radio, đến quản lý mạng, truyền dẫn, OSS/BSS và mạng lõi. Chúng tôi đã ghi nhận được những lợi ích rõ rệt từ AI trong việc xây dựng mạng 5G trở nên mở hơn, tự động hóa hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, hỗ trợ chiến lược phát triển mạng dài hạn của khách hàng”.

BÌNH LÂM