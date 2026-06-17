Zebra Technologies ra mắt Trung tâm Trải nghiệm di động tại Việt Nam

Ngày 17-6, Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), nhà cung cấp các giải pháp số hóa và tự động hóa quy trình làm việc hàng đầu thế giới nhằm thúc đẩy vận hành thông minh, công bố ra mắt Trung tâm Trải nghiệm Zebra (ZEC) phiên bản di động tại Việt Nam.

Khách hàng trải nghiệm trực tiếp giải pháp của Zebra

Đây là điểm nhấn của chuỗi sự kiện The Connected Factory Industrial Roadshows 2026, nhằm đưa các giải pháp sản xuất thông minh mới nhất của Zebra đến tận các khu công nghiệp trọng điểm trên cả nước.

Không gian trải nghiệm trực quan và tương tác này sẽ trình diễn các giải pháp thuộc hệ sinh thái The Connected Factory, giúp có thể chuyển đổi nhà máy truyền thống thành môi trường vận hành dựa trên AI, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng linh hoạt.

Tại không gian ZEC di động, khách tham quan sẽ được tiếp cận một hệ sinh thái giải pháp toàn diện dành cho môi trường sản xuất. Khu trưng bày tái hiện các mô hình kiểm soát chất lượng tiên tiến, tích hợp công nghệ cảm biến mạng thế hệ mới của Zebra để xác thực linh kiện, cùng với các máy quét công nghiệp cố định, máy in công nghiệp RFID ZT400 series và máy in nhãn siêu nhỏ ZT610.

Nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng lao động tuyến đầu trong nhà máy, ZEC di động còn giới thiệu công nghệ đeo hỗ trợ chọn hàng, in nhãn không liner, cùng các giải pháp di động bền bỉ như máy tính bảng dòng ET4 series và máy quét mã vạch. Tất cả đều được bảo mật bởi công nghệ sinh trắc học Identity Guardian trên các thiết bị kiểm kho doanh nghiệp của Zebra…

ZEC di động của Zebra bắt đầu hành trình xuyên Việt, với điểm dừng đầu tiên tại Khu công nghiệp VSIP1 và VSIP2 Bình Dương vào ngày 16-6. Tiếp đó, ZEC di động sẽ được trưng bày và trình diễn tại Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam (VIMF) 2026 từ ngày 17 đến 19-6 tại TPHCM, trước khi di chuyển ra Hải Phòng để giới thiệu giải pháp tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng (ngày 2 và 3-7) và Khu công nghiệp Tràng Duệ (ngày 6 và 7-7).

KIM THANH