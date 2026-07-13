Dễ dàng bắt đầu thói quen thể thao cùng Garmin Forerunner 70 và 170

Với lộ trình kết hợp giữa chạy bộ ven biển và leo Núi Lớn, bộ đôi đồng hồ Forerunner 70 và 170 không chỉ là thiết bị đo đạc mà đã thực sự trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm tinh thần sẵn sàng cho các hoạt động thể thao của những người trẻ hiện đại.

Garmin Forerunner 70 và 170 là hai thiết bị hoàn hảo cho người mới bắt đầu tham gia vào hoạt động thể chất ngoài trời

Trong chuyến trải nghiệm thực tế cuối tuần qua tại phường Vũng Tàu (TPHCM), hai cô gái trẻ là Ngọc Anh và Kim Ngân đã khám phá bộ đôi Garmin Forerunner 70 và 170.

Ngọc Anh là một người mới bắt đầu làm quen với bộ môn chạy bộ gần 6 tháng và thường mang tâm lý sợ chấn thương hoặc dễ bỏ cuộc khi gặp bài tập quá sức. Trên tay chiếc Forerunner 70 với thiết kế gọn nhẹ, cô bạn nhanh chóng bị thuyết phục bởi màn hình AMOLED 1.2 inch cảm ứng sắc nét, hiển thị rõ ràng các thông số ngay cả dưới cái nắng chói chang của vùng biển.

Khi bắt đầu sải bước trên cung đường biển Vũng Tàu, tính năng Garmin Run - Walk Coach phát huy vai trò “huấn luyện viên ảo” tận tâm. Thay vì để Ngọc Anh phải chạy liên tục dẫn đến hụt hơi, chiếc đồng hồ chủ động phân bổ các quãng chạy xen kẽ với khoảng đi bộ hồi sức dựa trên thể trạng thực tế của cô.

“Cảm giác đầu tiên khi đeo chiếc đồng hồ này là sự nhẹ nhàng, không gây vướng víu dù mình phải vận động liên tục dưới thời tiết oi bức. Điều mình thích nhất là nó không làm mình thấy "ngợp" bởi quá nhiều thông số khô khan, mà thay vào đó là sự chỉ dẫn rất dễ hiểu”, Ngọc Anh bộc bạch.

Những nhắc nhở rung nhẹ trên cổ tay giúp Ngọc Anh duy trì nhịp độ (pace) hợp lý, giảm áp lực và từng bước xây dựng sức bền. Ngọc Anh chia sẻ: “Với Forerunner 70, mình không còn lo lắng hôm nay phải chạy bao lâu hay chạy thế nào là đúng, mọi thứ đều được hướng dẫn trực quan ngay trên cổ tay.

Khác với Ngọc Anh, Kim Ngân là một “social runner” đã có thói quen tập luyện đều đặn và luôn mong muốn chinh phục những cột mốc mới. Chiếc Forerunner 170 trên tay Ngân là bản nâng cấp hoàn hảo, tích hợp đầy đủ các tính năng phân tích chuyên sâu như Training Readiness (mức độ sẵn sàng luyện tập) và Training Status (trạng thái luyện tập).

Trước khi bắt đầu buổi tập, Kim Ngân kiểm tra chỉ số biến thiên nhịp tim (HRV) để biết cơ thể đã phục hồi hoàn toàn sau tuần làm việc bận rộn hay chưa. Trong suốt quãng đường chạy ven biển, phiên bản Forerunner 170 Music cho phép Ngân nghe podcast trực tiếp qua tai nghe không dây mà không cần mang theo điện thoại, giúp tinh thần cô luôn hưng phấn. Khi dừng chân nghỉ ngơi và mua nước giải khát, tính năng Garmin Pay đã giúp Ngân thanh toán không chạm chỉ trong tích tắc, mang lại sự tiện lợi tuyệt đối cho lối sống năng động.

Thử thách thực sự đến khi cả hai quyết định leo Núi Lớn. Hệ thống GPS tích hợp của cả hai thiết bị đã theo dõi chính xác quãng đường và độ cao mà hai cô gái chinh phục. Dù bài tập thay đổi từ chạy sang leo núi, tính năng Quick Workouts vẫn cho phép Ngọc Anh thực hiện nhanh các bài tập bổ trợ phù hợp với cường độ mong muốn chỉ với vài thao tác đơn giản.

Trong khi đó, Kim Ngân theo dõi sát sao chỉ số Running Power (lực chạy bộ) để điều phối sức lực hiệu quả khi vượt qua các đoạn dốc. Thời lượng pin bền bỉ (lên đến 13 ngày ở chế độ smartwatch đối với Forerunner 70) đảm bảo cả hai hoàn toàn yên tâm vận động suốt cả ngày dài mà không cần lo lắng về việc nạp năng lượng cho thiết bị.

Kết thúc buổi tập dưới 10km tại Vũng Tàu, hình ảnh Ngọc Anh và Kim Ngân cùng nhau kiểm tra các chỉ số sức khỏe như theo dõi giấc ngủ hay mức nồng độ oxy trong máu (Pulse Ox) cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức về lối sống lành mạnh.

Kim Ngân hào hứng: “Chiếc đồng hồ này thực sự là nguồn cảm hứng lớn cho mình trong chuyến đi lần này. Mình không còn cảm giác đang đi "tập" một cách gượng ép, mà là đang tận hưởng một lối sống healthy thực thụ”.

Bộ đôi Garmin Forerunner 70 và 170 đã chứng minh, một chiếc đồng hồ tốt nhất không nhất thiết phải là chiếc có nhiều tính năng nhất, mà là chiếc khiến việc bắt đầu trở nên dễ dàng nhất. Với Ngọc Anh, đó là sự tự tin để hình thành thói quen mới; với Kim Ngân, đó là sự liền mạch giữa tập luyện và sinh hoạt hàng ngày. Đây chính là hai “người bạn đồng hành” lý tưởng nhất để khuyến khích bất kỳ ai sẵn sàng xỏ giày và bắt đầu hành trình nâng cao thể lực mỗi ngày.

KIM THANH