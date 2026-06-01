Hệ thống của Amazon Web Services giúp khai báo nhập cảnh trong ba phút

Ứng dụng di động cho phép du khách hoàn tất khai báo nhập cảnh trong ba phút, phục vụ khoảng 30 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm trong giai đoạn thí điểm quốc gia.

Amazon Web Services đã triển khai nền tảng web và ứng dụng di động khai báo nhập cảnh cho Thái Lan

Amazon Web Services (AWS), công ty thuộc Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) vừa công bố Hệ thống Quản lý Xuất nhập cảnh Thái Lan (THIM), là nền tảng web và ứng dụng di động đầu tiên của quốc gia này dành cho quản lý xuất nhập cảnh được xây dựng trên AWS. Du khách có thể tải ứng dụng trên Apple App Store và Google Play.

Sản phẩm do Công ty Digital Identity phát triển, phối hợp cùng Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, ứng dụng các dịch vụ điện toán đám mây của AWS để hiện đại hóa quy trình xuất nhập cảnh tại Thái Lan, với thủ đô Bangkok, thành phố đón nhiều khách quốc tế nhất thế giới năm 2025.

Theo đó hệ thống THIM hiện đã có thể tải về trong giai đoạn thí điểm, cho phép người nhập cảnh hoàn tất tờ khai chỉ trong ba phút, mang đến trải nghiệm thông suốt và thuận tiện hơn tại các cửa khẩu. Như vậy lần đầu tiên, du khách quốc tế đến Thái Lan có thể khai báo nhập cảnh trực tuyến trước khi hạ cánh. Ứng dụng hiện hỗ trợ tiếng Anh, Nga, Nhật và Trung Quốc và sẽ bổ sung thêm ngôn ngữ trong thời gian tới.

Kiến trúc của THIM tận dụng các dịch vụ AWS triển khai tại AWS Asia Pacific (Bangkok) Region trên ba trụ cột: Xác thực tài liệu: Công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) ứng dụng AI giúp trích xuất thông tin hộ chiếu, hỗ trợ quy trình e-KYC. Năng lực tính toán và điều phối: Amazon EC2 cung cấp năng lực tính toán co giãn linh hoạt, Amazon EKS vận hành các ứng dụng dạng container, và Elastic Load Balancing đảm bảo tính sẵn sàng cao - đặc biệt quan trọng trong mùa cao điểm du lịch. Bảo mật và tuân thủ: Amazon GuardDuty giám sát mối đe dọa liên tục, AWS Security Hub quản lý tổng thể trạng thái bảo mật, cùng AWS Key Management Service (AWS KMS) và AWS Certificate Manager (ACM) mã hóa đầu cuối và bảo mật kết nối giữa các hệ thống, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như số hộ chiếu.

THIM được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ số toàn diện của Cục Xuất nhập cảnh, với các tính năng dự kiến triển khai như đặt lịch hẹn, gia hạn thị thực trực tuyến (e-Extension), cấp giấy tờ chứng nhận giao dịch và nhiều dịch vụ số liên quan đến xuất nhập cảnh khác…

Ông Vatsun Thirapatarapong, Giám đốc Quốc gia AWS Thái Lan, nhận định: “THIM là minh chứng cho thấy khi tầm nhìn lãnh đạo kết hợp cùng công nghệ đám mây hàng đầu, chúng ta có thể đồng thời đạt được hai mục tiêu tưởng chừng đối lập: trải nghiệm du khách liền mạch và an ninh quốc gia mạnh mẽ hơn”.

BÌNH LÂM