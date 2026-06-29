TCL trở thành đối tác chiến lược với CGV, đồng hành cùng "Minions & Quái Vật"

TCL vừa chính thức công bố vai trò đối tác chiến lược đồng hành cùng bom tấn điện ảnh được mong đợi nhất mùa hè này – Minions & Quái Vật tại Việt Nam.

Trải nghiệm hoạt động cùng TCL tại lễ ra mắt phim Minions & Quái Vật

Tiếp nối những thành công trước đó, sự kiện ra mắt diễn ra vào ngày 27-6 vừa qua không chỉ là sự phối hợp cùng CGV của TCL trong việc gắn kết công nghệ hiển thị đỉnh cao với nghệ thuật thứ bảy, mà còn là lời khẳng định cho mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai thương hiệu, cùng hướng tới sứ mệnh nâng tầm trải nghiệm điện ảnh tại gia cho mọi gia đình Việt.

Đại diện TCL Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng công nghệ không chỉ là thông số kỹ thuật, mà còn là cầu nối cảm xúc. Sự kết hợp giữa dòng TV thế hệ mới TCL C8L SQD-Mini LED và siêu phẩm hoạt hình 'Minions & Quái Vật' là minh chứng rõ nét cho định hướng dẫn đầu công nghệ, sống đỉnh phong cách mà TCL luôn theo đuổi".

Đại diện TCL và CGV tại buổi công chiếu bộ phim “Minions & Quái Vật”, tiếp nối hành trình đồng hành cùng điện ảnh và trải nghiệm giải trí

Sự hợp tác giữa TCL và bộ phim "Minions & Quái Vật" không chỉ dừng lại ở màn ảnh rộng. Với dòng TV thế hệ mới C8L SQD-Mini LED sở hữu kích thước đa dạng từ 55 đến 98 inch, TCL mang đến trải nghiệm giải trí chuẩn rạp chiếu ngay tại không gian sống.

Không dừng lại trên màn ảnh, TCL còn mang đến khu vực trải nghiệm công nghệ cực đỉnh. Tại đây, khách tham quan vừa được chiêm ngưỡng thế giới hoạt hình rực rỡ sắc màu sống động như thật qua tuyệt tác TCL C8L SQD-Mini LED TV với kích thước khổng lồ lên đến 98 inch, vừa được tham gia nhiều minigame hấp dẫn để nhận về những phần quà độc quyền từ thương hiệu…

Là sự lựa chọn tối thượng thế hệ mới của dòng TV SQD-Mini LED, C8L được xây dựng dựa trên 3 công nghệ cốt lõi đột phá: Super Dimming giúp kiểm soát ánh sáng chính xác hơn, Super QLED mang lại màu sắc phong phú và chuẩn xác hơn, và Tấm lọc màu siêu sắc nét (Ultra Color Filter Panel) giúp giữ cho màu sắc luôn tinh khiết tuyệt đối.

TCL xuất hiện tại cụm rạp CGV

Sự kết hợp của các công nghệ này đã tạo nên 5 lợi ích vượt trội: dải màu rộng cho mọi khung cảnh, nền tảng cho chất lượng hình ảnh cao cấp của TCL, khả năng kiểm soát màu sắc chính xác hơn, nhiều vùng làm mờ cục bộ hơn, độ sáng cao hơn và thiết kế mỏng hơn.

Được vận hành bởi công nghệ làm mờ chính xác (Precise Dimming Series) tiên phong của TCL với hệ thống làm mờ cục bộ lên đến 4.032 vùng cùng độ sáng cực đỉnh HDR ấn tượng lên tới 6.000 nits, C8L giúp hiển thị sắc đen sâu thẳm hơn, các vùng sáng rực rỡ hơn cùng chi tiết đặc biệt sắc nét, mang mọi bộ phim, trận cầu đỉnh cao và các trận game sống động vào đời thực với độ chân thực đáng kinh ngạc.

Để hoàn thiện trải nghiệm đỉnh cao này, C8L sở hữu thiết kế siêu phẳng không viền Virtually Zero Border và kiểu dáng siêu mỏng (Ultra Slim Design) đặc trưng của TCL, kết hợp hài hòa cùng hệ thống âm thanh cao cấp từ Bang & Olufsen. Sự giao thoa này mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế thẩm mỹ thanh lịch và âm thanh điện ảnh sống động cho mọi ngôi nhà.

Bằng việc liên tục đổi mới, bứt phá các giới hạn hiển thị và nâng cấp hệ sinh thái thiết bị thông minh, TCL cam kết mang đến những trải nghiệm đột phá, kiến tạo phong cách sống thời thượng và tiếp tục hành trình "truyền cảm hứng tuyệt vời" (Inspire Greatness) đến hàng triệu người tiêu dùng…

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