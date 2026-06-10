VietQRGlobal giúp giao dịch xuyên biên giới an toàn, tiện dụng

Tại sự kiện Ngày Tài chính số 2026 vừa diễn ra tại TPHCM, Payoo đã sát cánh cùng NAPAS và VISA giới thiệu đến khách tham quan hai giải pháp thanh toán nổi bật.

Du khách sử dụng AliPay quét mã VietQRGlobal trên PayooPOS thanh toán mua trà sữa tại sự kiện

Theo đó, VietQRGlobal do NAPAS triển khai cho phép du khách quốc tế trải nghiệm hành vi thanh toán xuyên biên giới trên máy POS Payoo bằng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử của quốc gia họ và Click to Pay | Visa, giải pháp thanh toán trực tuyến đã được triển khai tại hơn 700 đối tác bán lẻ của Payoo trên toàn quốc.

Tại gian hàng NAPAS, giao dịch xuyên biên giới đã được thực hiện trước đông đảo khách tham quan: Người dùng mở ứng dụng Alipay, quét mã VietQRGlobal trên thiết bị POS Payoo và hoàn tất việc mua trà sữa KOI Thé chỉ trong vài giây, không đổi tiền mặt, không cài thêm ứng dụng.

Lợi thế của Payoo nằm ở mạng lưới sẵn có. Với hơn 30.000 điểm chấp nhận thanh toán đang vận hành trên các thiết bị và giải pháp của mình, Payoo có thể kích hoạt VietQRGlobal trên quy mô lớn mà không phát sinh chi phí triển khai mới.

Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Payoo cho biết: “VietQRGlobal là giải pháp bổ trợ, không thay thế cho thẻ quốc tế. Du khách ngày càng tìm về vùng sâu, làng quê, các khu du lịch sinh thái, những địa bàn mà POS truyền thống ít khả thi và kém hiệu quả về chi phí. Khi hợp tác cùng NAPAS triển khai VietQRGlobal, chúng tôi muốn để hộ kinh doanh nhỏ và cửa hàng ở khu vực xa trung tâm cũng có thể đón khách quốc tế một cách thuận lợi”.

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