Sức sống cơ sở

Khối Thi đua 1 của UBND TP về nguồn kết hợp sinh hoạt chuyên đề

SGGPO

Sáng 21-8, Khối Thi đua 1 của UBND TPHCM tổ chức chương trình về nguồn tại Khu di tích căn cứ địa cách mạng Tam giác sắt (phường Tây Nam, TPHCM), kết hợp sơ kết hoạt động thi đua và sinh hoạt chuyên đề "Nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ hành chính trong bối cảnh mới”.

Khối Thi đua 1 của UBND TP về nguồn kết hợp sinh hoạt chuyên đề

Khối thi đua số 1 của UBND TPHCM gồm các đơn vị: Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố.

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﻿Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn do đồng chí Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM, đại diện đơn vị Khối trưởng làm trưởng đoàn, đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích căn cứ địa cách mạng Tam giác sắt (phường Tây Nam, TPHCM). Các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của vùng "đất thép" Bến Cát - Dầu Tiếng - Củ Chi. Trong kháng chiến, quân và dân nơi đây đã từng bẻ gãy nhiều cuộc càn quét lớn của địch, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

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﻿Khối Thi đua 1 sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ hành chính trong bối cảnh mới

Trong khuôn khổ chương trình, Khối Thi đua 1 tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động và sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ hành chính trong bối cảnh mới”.

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Đồng chí Võ Anh Tuấn, đại diện đơn vị Khối trưởng sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

Đánh giá phong trào thi đua của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng chí Võ Anh Tuấn ghi nhận những kết quả nổi bật của các đơn vị, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của TPHCM. Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra trong năm.

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Trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn của phường Tây Nam

Dịp này, Khối Thi đua 1 phối hợp với chính quyền địa phương trao 10 phần quà nghĩa tình cho các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn của phường Tây Nam.

DUY TRẦN

Từ khóa

Khối Thi đua 1 UBND TP về nguồn sinh hoạt chuyên đề xử lý hồ sơ bối cảnh mới

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