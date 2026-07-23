Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm vụ phòng khám ở Nghệ An "vẽ bệnh"

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Nghệ An

Chiều 23-7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc rà soát, kiểm tra đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. Yêu cầu này được đưa ra sau khi Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 10 bị can trong đường dây núp bóng phòng khám “vẽ bệnh”, lừa dối khách hàng để thu lợi bất chính.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo quy định; đồng thời đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 27-7.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An công bố thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đấu tranh, triệt xóa đường dây núp bóng hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An, đồng thời khởi tố 10 bị can về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 9-2024, nhóm đối tượng do Tạ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1987, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) cầm đầu thành lập Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An).

Nhóm đối tượng tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn tham gia khám, tư vấn tại phòng khám.

Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng quảng cáo dày đặc trên nền tảng mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng những gói khám với chi phí rất thấp.

Tuy nhiên, dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm đối tượng cố tình "vẽ bệnh" nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Cụ thể, nhóm đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, qua đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Đáng chú ý, nhóm này bị cáo buộc sử dụng sữa đậu nành, thuốc mỡ Acyclovir và một số dụng cụ để tạo ra hình ảnh giả mưng mủ, biểu hiện giống tình trạng viêm nhiễm, mắc bệnh phụ khoa... khiến người bệnh hoang mang.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đã có hàng ngàn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ nhóm đối tượng thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

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DƯƠNG QUANG