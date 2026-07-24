Vụ Phòng khám tại Nghệ An "vẽ bệnh": Phòng khám từng bị phạt và đình chỉ hoạt động có thời hạn

Ngày 24-7, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An (đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Cụ thể, tháng 11-2024, Sở Y tế kiểm tra Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An, phát hiện một số hành vi vi phạm. Tháng 1-2025, Sở Y tế ra quyết định xử phạt hành chính 86 triệu đồng đối với Công ty TNHH Y học Nghệ An về 2 hành vi vi phạm: cơ sở không báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề; cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn.

Sở cũng tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám trong thời hạn 2 tháng và tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời hạn 1 tháng.

Sở Y tế đã có ban hành văn bản gửi UBND TP Vinh (trước đây) đề nghị giám sát hoạt động của Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Sau khi hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở hoạt động trở lại.

Ngày 4-9-2024, Sở Y tế Nghệ An cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lần đầu. Ngày 20-5-2025, Sở Y tế có quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An trực thuộc Công ty TNHH Y học Nghệ An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Nghệ An

Tiếp đó, tháng 5-2025, sau khi tiếp nhận nhiều phản ánh và một số đơn thư, Sở Y tế lập đoàn kiểm tra Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An và tiếp tục phát hiện, xử phạt 8,7 triệu đồng đối với 2 hành vi vi phạm: cơ sở không báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề; không đeo biển tên.

Trong năm 2026, Sở Y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch hậu kiểm và nhận định diễn biến vụ việc tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An có dấu hiệu ngày càng phức tạp nên đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An.

Dụng cụ trong Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An. Ảnh: Công an Nghệ An

Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến quá trình cấp phép, quản lý và hoạt động của Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 23-7, Công an tỉnh Nghệ An công bố thông tin đã triệt phá đường dây núp bóng hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An; khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi “Lừa dối khách hàng”. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có hàng ngàn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng.

DƯƠNG QUANG