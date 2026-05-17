Sức sống cơ sở

Phường Bình Phú phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

SGGPO

Ngày 17-5, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Phú (TPHCM) tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Lãnh đạo phường Bình Phú trao quà an sinh đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo phường Bình Phú trao quà an sinh đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Phú, cho biết: Tháng Nhân đạo năm 2026 được phát động nhằm lan tỏa giá trị nhân ái, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; huy động, kết nối và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động trợ giúp nhân đạo thiết thực, kịp thời, hướng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững tại địa phương.

Phường Bình Phú phát động Tháng Nhân đạo (5).jpg
Bà Lê Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú, thăm hỏi hộ dân khó khăn

Sau phần phát động Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Phú trao 50 phần quà an sinh (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ ở khu phố 19; phối hợp Công ty TNHH TMSX Hàng tiêu dùng Bình Tiên trao 15 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) cho học sinh khó khăn tại các khu nhà trọ.

Phường Bình Phú phát động Tháng Nhân đạo (1).jpg
Lãnh đạo phường Bình Phú và đại diện Công ty TNHH TMSX Hàng tiêu dùng Bình Tiên
﻿trao học bổng cho học sinh khó khăn

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Phú tổ chức Ngày hội nhân ái với sự tham gia của Chi hội Chữ thập đỏ 29 khu phố. 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đã tham quan, nhận quà tại các gian hàng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc (ngụ khu phố 13, một trong những hộ dân được nhận quà tại ngày hội) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia ngày hội nhân ái như thế này. Những phần quà thiết thực rất quý giá đối với chúng tôi, giúp gia đình giảm phần nào khó khăn trong cuộc sống”.

Phường Bình Phú phát động Tháng Nhân đạo (3).jpg
Ông Nguyễn Trường Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Phú,
﻿trao Túi gạo yêu thương đến người dân tham gia Ngày hội nhân ái
Phường Bình Phú phát động Tháng Nhân đạo (4).jpg
Người dân nhận quà tại gian hàng thực phẩm
ÁI CHÂN

Từ khóa

phường Bình Phú Tháng Nhân đạo năm 2026 giá trị nhân ái trợ giúp nhân đạo an sinh xã hội Ngày hội nhân ái

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn