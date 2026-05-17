Phường Bình Phú phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Phú, cho biết: Tháng Nhân đạo năm 2026 được phát động nhằm lan tỏa giá trị nhân ái, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; huy động, kết nối và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động trợ giúp nhân đạo thiết thực, kịp thời, hướng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững tại địa phương.
Sau phần phát động Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Phú trao 50 phần quà an sinh (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ ở khu phố 19; phối hợp Công ty TNHH TMSX Hàng tiêu dùng Bình Tiên trao 15 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) cho học sinh khó khăn tại các khu nhà trọ.
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Phú tổ chức Ngày hội nhân ái với sự tham gia của Chi hội Chữ thập đỏ 29 khu phố. 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đã tham quan, nhận quà tại các gian hàng.
Ông Nguyễn Ngọc Phúc (ngụ khu phố 13, một trong những hộ dân được nhận quà tại ngày hội) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia ngày hội nhân ái như thế này. Những phần quà thiết thực rất quý giá đối với chúng tôi, giúp gia đình giảm phần nào khó khăn trong cuộc sống”.