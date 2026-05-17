Phường Bình Phú phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Ngày 17-5, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Phú (TPHCM) tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Lãnh đạo phường Bình Phú trao quà an sinh đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Phú, cho biết: Tháng Nhân đạo năm 2026 được phát động nhằm lan tỏa giá trị nhân ái, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; huy động, kết nối và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động trợ giúp nhân đạo thiết thực, kịp thời, hướng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững tại địa phương.

Bà Lê Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú, thăm hỏi hộ dân khó khăn

Sau phần phát động Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Phú trao 50 phần quà an sinh (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ ở khu phố 19; phối hợp Công ty TNHH TMSX Hàng tiêu dùng Bình Tiên trao 15 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) cho học sinh khó khăn tại các khu nhà trọ.

Lãnh đạo phường Bình Phú và đại diện Công ty TNHH TMSX Hàng tiêu dùng Bình Tiên

﻿trao học bổng cho học sinh khó khăn

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Phú tổ chức Ngày hội nhân ái với sự tham gia của Chi hội Chữ thập đỏ 29 khu phố. 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đã tham quan, nhận quà tại các gian hàng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc (ngụ khu phố 13, một trong những hộ dân được nhận quà tại ngày hội) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia ngày hội nhân ái như thế này. Những phần quà thiết thực rất quý giá đối với chúng tôi, giúp gia đình giảm phần nào khó khăn trong cuộc sống”.

Ông Nguyễn Trường Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Phú,

﻿trao Túi gạo yêu thương đến người dân tham gia Ngày hội nhân ái

Người dân nhận quà tại gian hàng thực phẩm

ÁI CHÂN