Phường Bình Phú bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

Căn nhà của ông Hòa đã xuống cấp nghiêm trọng, nền và mái nhà đều thấp, tường chung với 2 nhà liền kề, đường cống cũng hư hỏng. Cuộc sống chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập không ổn định từ việc bán vé số của ông Hòa, nên gia đình không có khả năng sửa chữa.
Trước hoàn cảnh trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú vận động Nhóm thiện nguyện Tri kỷ 41 (gồm những cựu chiến binh, cựu cán bộ công an) ủng hộ 60 triệu đồng và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo phường hỗ trợ 20 triệu đồng để nâng nền, nâng mái, thay tôn, xây mới phần tường chung, làm lại nhà vệ sinh, thay cửa chính và sơn lại toàn bộ diện tích nhà.
Bà Lê Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú chia sẻ, lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà cho gia đình ông Hòa vào dịp kỷ niệm 81 năm Ngày CMT8 thành công 19-8 và Quốc khánh 2-9 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.