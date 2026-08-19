Sức sống cơ sở

Phường Bình Phú bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

SGGPO

Ngày 19-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú (TPHCM) tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Trương Văn Hòa ở số 365/36/25A đường Hậu Giang.

Ông Trương Văn Hòa (thứ 2 từ phải sang) đón nhận căn nhà được sửa chữa khang trang
Ông Trương Văn Hòa (thứ 2 từ phải sang) đón nhận căn nhà được sửa chữa khang trang

Căn nhà của ông Hòa đã xuống cấp nghiêm trọng, nền và mái nhà đều thấp, tường chung với 2 nhà liền kề, đường cống cũng hư hỏng. Cuộc sống chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập không ổn định từ việc bán vé số của ông Hòa, nên gia đình không có khả năng sửa chữa.

10.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú Phạm Hồng Minh (thứ 2 từ phải sang) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú Lê Thị Kim Thủy (bìa trái) trao quà đến ông Trương Văn Hòa

Trước hoàn cảnh trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú vận động Nhóm thiện nguyện Tri kỷ 41 (gồm những cựu chiến binh, cựu cán bộ công an) ủng hộ 60 triệu đồng và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo phường hỗ trợ 20 triệu đồng để nâng nền, nâng mái, thay tôn, xây mới phần tường chung, làm lại nhà vệ sinh, thay cửa chính và sơn lại toàn bộ diện tích nhà.

9.jpg
Nhóm thiện nguyện Tri kỷ 41 trao quà cho gia đình ông Hòa trong lễ bàn giao nhà

Bà Lê Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú chia sẻ, lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà cho gia đình ông Hòa vào dịp kỷ niệm 81 năm Ngày CMT8 thành công 19-8 và Quốc khánh 2-9 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

ÁI CHÂN

Từ khóa

phường Bình Phú nhà Đại đoàn kết hộ cận nghèo hoạt động an sinh xã hội Tri kỷ 41 cựu chiến binh cựu cán bộ công an

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn