Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 37.345 tỷ đồng và trên 125 triệu USD

Tổng hợp kết quả kiểm toán đối với các báo cáo kiểm toán đã phát hành năm 2025, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 37.345 tỷ đồng và trên 125,4 triệu USD.

Quang cảnh hội nghị

Chiều 24-12, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, kế hoạch kiểm toán năm 2025 gồm 116 nhiệm vụ, giảm 5 nhiệm vụ so với năm 2024. Trong đó, các cuộc kiểm toán chuyên đề đã có nhiều đổi mới trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện, chỉ ra nhiều hạn chế trong tổ chức thực hiện; phát hiện sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực tài chính, tài sản, chưa đạt mục tiêu đề ra; nhiều bất cập, vướng mắc, chồng chéo trong cơ chế, chính sách; chưa ban hành đầy đủ văn bản quy định, hướng dẫn, gây khó khăn, lúng túng trong tổ chức triển khai...

Tổng hợp kết quả kiểm toán đối với các báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 37.345 tỷ đồng và trên 125,4 triệu USD, trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4.242 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.603 tỷ đồng và 108,9 triệu USD; kiến nghị khác 16.500 tỷ đồng và trên 16,5 triệu USD.

Đồng thời, KTNN kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới đối với 109 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý bao gồm 8 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 11 thông tư và 88 văn bản khác.

Đáng lưu ý, KTNN tham gia cho ý kiến đối với gần 3.700 lượt nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương phục vụ công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ cấp chiến lược.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Vụ Tổng hợp, trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho KTNN khu vực XII vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025.

Năm 2026, dự kiến KTNN sẽ thực hiện 36 cuộc kiểm toán chuyên đề, trong đó có những chuyên đề quy mô lớn, phạm vi rộng về y tế; thuế giá trị gia tăng; việc quản lý, sử dụng vốn đầu công giai đoạn 2021-2025 của một số tỉnh, thành phố; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; việc thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội...

ANH PHƯƠNG