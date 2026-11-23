Lần đầu tiên được tổ chức, chương trình “Phú Lợi - Kết nối cộng đồng” đã thu hút đông đảo người dân đến tham gia, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa sôi nổi, đa sắc màu ngay tại khu dân cư. Không chỉ là dịp giao lưu, thưởng thức văn hóa, văn nghệ, ngày hội còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình thông qua nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, biểu dương các mô hình dân vận khéo và phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc.

Chiều 21-11, khu phố Vĩnh Sơn, phường Phú Lợi tổ chức chương trình “Phú Lợi - Kết nối cộng đồng”, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), gắn với các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TPHCM; lãnh đạo phường Phú Lợi cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, câu lạc bộ và đông đảo người dân trên địa bàn.

Nghi thức tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội

Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực tổ chức ngày hội đã trở nên nhộn nhịp với sự tham gia đông đảo của người dân địa phương. Các gian hàng giới thiệu sản phẩm, ẩm thực, hoạt động trải nghiệm cùng những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đường phố đã tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũi, sinh động. Đáng chú ý, sự góp mặt của các câu lạc bộ người cao tuổi, cựu chiến binh, đội nhóm dân vũ, trường học, học sinh, sinh viên đã tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ, góp phần đưa hoạt động văn hóa đến gần hơn với đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phường Phú Lợi chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện 14 khu phố thực hiện đăng ký công trình, phần việc thi đua xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc

Với thông điệp “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa văn hóa - Sống vui, sống khỏe”, chương trình hướng đến mục tiêu không chỉ tạo sân chơi giải trí mà còn khơi dậy tinh thần chủ động tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, phát huy vai trò của người dân trong gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng Phú Lợi ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Một trong những nội dung trọng tâm của ngày hội là phát động phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Phát động phong trào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Minh Nguyệt kêu gọi các khu phố, tổ chức, đoàn thể và người dân đăng ký thực hiện những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

Lãnh đạo phường Phú Lợi tham quan một gian hàng thư pháp

Hưởng ứng phong trào, đại diện 14 khu phố đã đăng ký nhiều mô hình, công trình với tổng nguồn lực dự kiến hàng trăm triệu đồng. Các nội dung tập trung vào chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp; chăm lo phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Nhiều mô hình giàu tính cộng đồng được đăng ký thực hiện như “Vòng tay nghĩa tình - tiếp nối yêu thương” tại khu phố Vĩnh Sơn với 300 phần quà, trị giá 90 triệu đồng; khu phố Chánh Thiện đăng ký trao 400 phần quà, trị giá 120 triệu đồng. Bên cạnh đó là các mô hình “Camera an ninh - tuyến đường kiểu mẫu”, “Suất ăn 0 đồng - ấm lòng Phú Lợi”, “Đỡ đầu nhân ái - vun đắp tương lai”, “Tiếp bước đến trường”, “Tuyến đường muôn sắc hoa” và “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Từ những đăng ký cụ thể, tinh thần đoàn kết được chuyển hóa thành những phần việc thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống người dân. Đây cũng là cách để từng khu phố phát huy vai trò tự quản, huy động nguồn lực xã hội và khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng địa phương.

Dịp này, phường Phú Lợi biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình được ghi nhận có nhiều cách làm sáng tạo trong chăm lo người nghèo, hỗ trợ giáo dục, chuyển đổi số, xây dựng môi trường văn hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở. Việc biểu dương nhằm kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tiếp tục duy trì, nhân rộng những cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Công tác chăm lo thế hệ trẻ có hoàn cảnh khó khăn cũng là điểm nhấn nhân văn của chương trình. Tại ngày hội, phường đã trao 254 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, 7 suất được trao trực tiếp tại sân khấu. Cùng với đó, 28 chiếc xe đạp được trao tặng cho học sinh khó khăn, trong đó có 22 em nhận xe tại chương trình. Những suất học bổng, chiếc xe đạp không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập.

Không khí ngày hội càng thêm sôi động với màn trình diễn Lân Sư Rồng, các tiết mục múa, hát, dân vũ, nhảy hiện đại, trình diễn áo dài và biểu diễn thể dục thể thao. Những giai điệu ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ và truyền thống đoàn kết đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân. Nhiều người hào hứng dừng chân thưởng thức, giao lưu, tạo nên không khí vui tươi, thân thiện trên tuyến đường tổ chức chương trình.

Bên cạnh hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vi Thị Tâm Lai, phát động đăng ký thi đua thực hiện các phong trào, cuộc vận động, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các khu phố, tổ chức, đoàn thể và nhân dân.

Lần đầu tiên được tổ chức nhưng “Phú Lợi - Kết nối cộng đồng” đã cho thấy sức hút từ một mô hình sinh hoạt văn hóa được xây dựng trên nền tảng sự tham gia và hưởng ứng của người dân. Từ những tiết mục văn nghệ đường phố, gian hàng cộng đồng đến các hoạt động an sinh xã hội, mỗi nội dung đều góp phần kết nối con người, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống dân cư.

Thông qua chương trình, phường Phú Lợi kỳ vọng tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời tạo thêm không gian để người dân giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát huy năng khiếu và đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Từ sự thành công của ngày hội đầu tiên, những giá trị văn hóa và nghĩa tình cộng đồng sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nền tảng xây dựng các khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

TÂM TRANG