Ngày 18-11, UBND phường Bình Tân (TPHCM) phối hợp với Hội Công nghệ cao TPHCM tổ chức Lễ công bố triển khai thành công mô hình “Suất ăn minh bạch-Tick xanh trách nhiệm” tại các trường học công lập trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân phát biểu tại chương trình. Ảnh: MINH HẢI

Đến nay, trên địa bàn phường Bình Tân đã triển khai chương trình tại 9 trường công lập (2 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở) có tổ chức bữa ăn bán trú do 2 đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm và suất ăn tham gia. Bình quân mỗi ngày có hơn 16.000 suất ăn được gắn tem minh bạch, có khoảng 500 phụ huynh truy cập, tra cứu thông tin.

Bước đầu chương trình đã mang lại những chuyển biến rõ nét: thông tin về nguồn gốc thực phẩm được công khai, dễ kiểm chứng; trách nhiệm của từng khâu trong chuỗi cung ứng được xác định rõ; nhà trường có thêm công cụ quản lý; phụ huynh yên tâm hơn và chủ động tham gia giám sát bữa ăn của con.

Đại diện các đơn vị tham quan bếp ăn tại Trường Mầm non Hoa Phượng, phường Bình Tân, TPHCM. Video:MINH HẢI

Đại diện Trường Tiểu học Trần Văn Ơn chia sẻ, mỗi bữa ăn trưa không đơn thuần là câu chuyện dinh dưỡng mà còn là thước đo trực tiếp cho niềm tin của cha mẹ học sinh gửi gắm nơi mái trường. Theo đó, nhà trường đã thiết lập một quy trình khép kín gồm 4 bước: kiện toàn bộ máy; siết chặt pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu; công khai minh bạch 6 nội dung cốt lõi; bứt phá tiến độ, vận hành hiệu quả với mã QR.

Theo bà Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch UBND phường, mục đích của chương trình là minh bạch hóa nguồn gốc nguyên liệu, kiểm soát chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng, độ an toàn của bữa ăn bán trú cho học sinh. Đồng thời tạo sự đồng thuận, tin tưởng của phụ huynh, nhà trường, cộng đồng và lan tỏa thông điệp trách nhiệm của các chủ thể tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm học đường.

Cũng theo bà Nga, để chương trình phát huy hiệu quả, lãnh đạo phường đề nghị các cơ sở giáo dục duy trì nghiêm việc kiểm tra, xác nhận suất ăn hằng ngày, thực hiện đầy đủ quy trình tiếp nhận, kiểm tra thực phẩm, lưu mẫu. Đồng thời, các đơn vị cung cấp nguyên liệu, suất ăn cập nhật thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, bảo đảm nguồn gốc, chất lượng thực phẩm...

MINH HẢI