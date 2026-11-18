Sáng 18-11, Ngày hội Nhân ái vì cộng đồng năm 2026 đã diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM. Tại ngày hội, người có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn đã nhận được những phần quà ý nghĩa do Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp Hội Doanh nhân Sài Gòn tài trợ.

Người dân xã Xuyên Mộc nhận quà tại Ngày hội Nhân ái vì cộng đồng

Ngày hội do UBND xã Xuyên Mộc phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TPHCM và các đơn vị đồng hành tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2026).

Người dân được cắt tóc miễn phí trong chương trình “Chuyến xe nghĩa tình”

Dịp này, Hội Doanh nhân Sài Gòn tài trợ toàn bộ 200 suất quà cho người cao tuổi tiêu biểu, người khuyết tật, trẻ em và đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 850.000 đồng.

Đến với ngày hội, người dân còn được cắt tóc miễn phí trong chương trình “Chuyến xe nghĩa tình – Cắt tóc miễn phí” do Công ty Cổ phần Đông Tây Barbeshop Việt Nam tổ chức.

Thành viên Đội sơ cấp cứu xã Xuyên Mộc học cách xử trí ban đầu khi có người bị chấn thương

Bên cạnh các hoạt động an sinh, Đội sơ cấp cứu xã Xuyên Mộc còn Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng, chống thảm họa TPHCM còn tổ chức chương trình tập huấn cho các thành viên cách xử trí khi có người bị tai nạn, chấn thương hoặc gặp tình huống khẩn cấp trong sinh hoạt hằng ngày.

* Cùng ngày, tại xã Xuân Sơn, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp với Hội Doanh nhân Sài Gòn và địa phương tổ chức Ngày hội Nhân ái vì cộng đồng, thuộc Festival Nhân ái năm 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”.

Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Q.V

Tại chương trình, ban tổ chức trao 200 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 850.000 đồng (trong đó có 200.000 đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 650.000 đồng), do Hội Doanh nhân Sài Gòn cùng các đơn vị đồng hành hỗ trợ.

﻿Khu vực cắt tóc miễn phí tại ngày hội

Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức cắt tóc miễn phí phục vụ người dân, ưu tiên các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động mang đến sự chăm sóc thiết thực, đồng thời tạo không khí gần gũi, ấm áp, góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng.

Tại ngày hội, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và quản lý rủi ro thiên tai cho 30 hội viên, tình nguyện viên và lực lượng nòng cốt tại địa phương. Các học viên được hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, xử lý những tai nạn thường gặp và ứng phó với tình huống khẩn cấp, thiên tai. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng tình nguyện viên có đủ kiến thức, kỹ năng để hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra.

Theo bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Ngày hội Nhân ái vì cộng đồng tại xã Xuân Sơn là một trong những hoạt động ý nghĩa của Festival Nhân ái năm 2026. Đó là sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong thực hiện các hoạt động nhân đạo, chăm lo người yếu thế, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình.

NGUYỄN NAM - QUANG VŨ