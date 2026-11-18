Sáng 18-11, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình phá dỡ những con tàu cá giải bản đầu tiên tại xã Phước Hải theo Nghị quyết của HĐND TPHCM về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá trên địa bàn.

Đợt kiểm tra, giám sát diễn ra trực tiếp tại Công ty TNHH Composite tàu thuyền Lộc An (ấp An Hải, xã Phước Hải, TPHCM).

Video: Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải nói về việc giải bản tàu cá. Thực hiện: THÀNH HUY

Tại hiện trường, Tổ kiểm tra, giám sát cùng đại diện UBND xã Phước Hải, Đồn Biên phòng Phước Hải và Công an xã Phước Hải đã tiến hành đối chiếu thông tin chủ tàu, xác minh hiện trạng thực tế phương tiện, đồng thời trực tiếp chứng kiến quá trình đưa tàu lên ụ phá dỡ và ký biên bản xác nhận theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra hồ sơ giấy tờ trước khi thực hiện giải bản tàu cá. Ảnh: THÀNH HUY

Theo đó, chính sách hỗ trợ giải bản và chuyển đổi nghề theo Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND (có hiệu lực thi hành từ ngày 27-8-2026 đến hết ngày 31-12-2030) áp dụng đối với các chủ tàu cá đã đăng ký hoạt động khai thác tại TPHCM có nhu cầu tự nguyện giải bản hoặc thuộc diện chuyển đổi sang nghề câu, dịch vụ hậu cần đánh bắt.

Cụ thể, mức hỗ trợ được phân định theo chiều dài lớn nhất của phương tiện: tàu từ 6m đến dưới 12m nhận 50 triệu đồng/tàu; tàu từ 12m đến dưới 15m nhận 100 triệu đồng/tàu; tàu từ 15m trở lên thuộc diện quy định nhận 200 triệu đồng/tàu. Ngoài ra, chủ tàu và các thành viên gia đình trực tiếp tham gia khai thác hoặc sống phụ thuộc còn được nhận hỗ trợ ổn định đời sống ở mức 2,5 triệu đồng/người/tháng trong thời gian 3 tháng.

Dùng xe cuốc để thực hiện việc giải bản tàu cá. THÀNH HUY

Ông Nguyễn Bi, Trưởng phòng Quản lý khai thác thủy sản (Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM) cho biết, hiện toàn địa bàn thành phố đã có 77 phương tiện đăng ký đề nghị xóa đăng ký tàu cá. Riêng xã Phước Hải có 22 phương tiện và cũng là địa phương đầu tiên của TPHCM chính thức triển khai việc giải bản tàu cá ngoài thực địa.

Về quy trình thủ tục, ngư dân có nguyện vọng sẽ đăng ký tại địa phương để UBND cấp xã tổng hợp danh sách gửi về Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư. Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ thẩm tra, xác minh thực trạng thông tin chủ tàu và phương tiện, các tàu đủ điều kiện để phá dỡ dưới sự giám sát của liên ngành (kinh phí phá dỡ do chủ tàu tự chi trả theo quy định của nghị quyết).

Ngay sau khi hoàn thành, ngư dân nộp đơn đề nghị xóa đăng ký tàu cá tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để chuyển về Chi cục cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá trong thời hạn 2 ngày làm việc để hoàn tất hồ sơ nhận kinh phí hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho bà con ổn định sinh kế mới.

Tin liên quan Xã Long Hải còn 57 tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình

THÀNH HUY