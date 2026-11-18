Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM và lãnh đạo xã Long Hải dùng bữa sáng cùng ngư dân.

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Thành ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM và Đại tá Nguyễn Hoàng Út, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố. Cùng dự có Đại tá Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố, Đại tá Hoàng Ngọc Thiện, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Thượng tá Đặng Hải Dương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Về phía địa phương, tham dự có ông Huỳnh Sơn Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải và ông Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải.

Dịp này, các ngư dân chia sẻ với lãnh đạo các đơn vị và chính quyền địa phương những khó khăn trong quá trình đánh bắt trên biển. Các cơ quan chuyên môn giải đáp thắc mắc của ngư dân về quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong đó có trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng khi đưa tàu ra khơi.

Ban tổ chức chương trình trao quà đến ngư dân xã Long Hải

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, biển là nguồn sinh kế của hàng nghìn hộ dân. Qua mỗi chuyến ra khơi, ngư dân góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng chí đề nghị bà con chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, cùng giữ gìn môi trường biển.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố trên biển, hướng dẫn bà con kỹ năng phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Dịp này, ban tổ chức trao 80 phần quà tặng ngư dân xã Long Hải.

NGUYỄN NAM