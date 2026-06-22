Văn hóa

Bùng nổ các bộ sưu tập tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026

SGGPO

Khép lại hành trình 4 ngày thăng hoa, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 (Aquafina Vietnam International Fashion Week - AVIFW) mang đến hàng loạt bộ sưu tập thời trang ấn tượng, bùng nổ của các NTK trong và ngoài nước.

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Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026

Diễn ra từ 18 đến 21-6 tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), AVIFW 2026 quy tụ 15 nhà thiết kế - thương hiệu thời trang trong và ngoài nước.

Trong đó, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường ra mắt bộ sưu tập “DMC by Do Manh Cuong SS 2026” với phong cách thể thao hiện đại, trẻ trung, đề cao tính ứng dụng. Sự hội tụ của 17 hoa hậu, á hậu cùng hơn 130 người mẫu tạo nên màn trình diễn mãn nhãn.

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Nguyễn Minh Tuấn - nhà thiết kế của các hoa hậu ra mắt bộ sưu tập “Lightborne” lấy cảm hứng từ khoảnh khắc bình minh. Với 30 thiết kế couture được đầu tư công phu, “Lightborne” tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ bằng kỹ thuật dựng phom chuẩn xác cùng nghệ thuật đính kết thủ công tinh xảo.

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Miss Grand International All Stars 2026 Vanessa Pulgarín xuất hiện trong thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn

Nhà thiết kế Thảo Nguyễn trình làng bộ sưu tập “Golden Heart Veil” kể câu chuyện về những người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, tinh tế, bản sắc riêng.

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Bộ sưu tập “Golden Heart Veil” của Thảo Nguyễn

Nhà thiết kế Frederick Lee chinh phục giới mộ điệu với bộ sưu tập “CULT”. Từng thiết kế như một tác phẩm điêu khắc chuyển động với cấu trúc phom dáng đồ sộ, kỹ thuật xử lý chất liệu công phu cùng các chi tiết lông vũ, hoa lá và hình tượng động vật được cách điệu đầy dụng ý.

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Nhà thiết kế Chung Chung LEE mang đến bộ sưu tập “Run for Rhythm; In Your Own Lane”, là lời khẳng định thời trang không chỉ phản ánh phong cách sống mà còn trở thành người bạn đồng hành cùng mỗi chuyển động cơ thể.

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Bộ sưu tập của nhà thiết kế Chung Chung LEE

ĐINH - thương hiệu trẻ tạo nên làn sóng thời trang bền vững tại Việt Nam, trình làng bộ sưu tập “Chạm” với vật liệu là các thước vải dư, sờn, rách... được tái sinh thành những thiết kế độc bản, nơi mỗi “vết sẹo” đều trở thành một phần của vẻ đẹp, câu chuyện riêng.

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Bộ sưu tập “Chạm”
TIỂU TÂN

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