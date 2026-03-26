Đưa thương hiệu thời trang Việt vươn xa

Ngày 25-3 có lẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất của Phạm Chí Nhu, khi anh được đại diện cho những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Vinh dự đó khiến anh càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, cũng như trách nhiệm của một thế hệ doanh nhân mới dám nghĩ lớn, làm thật và vươn xa.

Bước ra sân chơi toàn cầu

Năm 2025, làng thời trang Việt ghi một dấu ấn đặc biệt: thương hiệu Coolmate được Phạm Chí Nhu đưa lên nền tảng bán lẻ trực tuyến Amazon tại Mỹ và nhanh chóng khẳng định vị thế. Tại hội nghị thường niên Amazon Global Selling Vietnam, Coolmate được vinh danh “The Rising Star - Nhà bán hàng mới xuất sắc năm 2025”. Và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Coolmate đạt mức tăng trưởng 593% tại thị trường Mỹ.

Dòng sản phẩm tất Yoga và Pilates chống trượt vươn lên vị trí số một trong ngành hàng, được gắn nhãn “Amazon’s Choice” và “Best Selling Item”. Sản phẩm nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng Mỹ với điểm đánh giá trung bình 4,6/5. Thành tựu này góp phần giúp Coolmate đạt mốc doanh thu kỷ lục gần 1.000 tỷ đồng vào năm 2025, tăng 75% so với năm 2024.

Nhà thiết kế thời trang Phạm Chí Nhu giới thiệu thương hiệu thời trang Coolmate

Cũng trong năm 2025, Coolmate hoàn tất vòng gọi vốn giai đoạn C, một trong những vòng đầu tư khó nhất đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, do những tổ chức đầu tư có tiêu chuẩn thẩm định rất khắt khe, chỉ lựa chọn doanh nghiệp chứng minh được nền tảng vận hành vững chắc và khả năng nhân rộng toàn cầu.

Sau vòng gọi vốn này, Coolmate đã huy động được số vốn vượt 22 triệu USD so với định giá doanh nghiệp là hơn 100 triệu USD. Nhưng với Phạm Chí Nhu, những con số thành tích chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Anh chia sẻ: “Điều tôi trăn trở không phải là bán được bao nhiêu sản phẩm, mà là làm sao để khi nhắc đến một thương hiệu Việt, người tiêu dùng quốc tế có thể tin tưởng như cách họ tin vào những thương hiệu lớn trên thế giới. Nếu người Việt không tự tin làm chủ giá trị của mình, thì rất khó để bước ra thế giới”.

Tiến nhanh nhờ công nghệ

Từng tốt nghiệp đại học loại giỏi và làm việc ở công ty kiểm toán hàng đầu thế giới với mức lương hấp dẫn, nhưng thay vì chọn con đường ổn định, chàng trai trẻ quê Bắc Ninh Phạm Chí Nhu quyết định khởi nghiệp. Sau một hành trình đầy thử thách, năm 2019, Coolmate ra đời. Với số vốn chỉ khoảng 1 tỷ đồng, trong một nhà kho chưa đầy 20m2, nhưng Coolmate lại ôm ấp một khát vọng lớn, đó là xây dựng một thương hiệu thời trang Việt có thể cạnh tranh quốc tế.

Trong khi nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào các nền tảng trung gian, Nhu lựa chọn con đường khó hơn: xây dựng kênh bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng, làm chủ dữ liệu và trải nghiệm khách hàng. Quyết định này từng đẩy doanh nghiệp vào giai đoạn khủng hoảng dòng tiền, đến mức anh phải cầm cố tài sản gia đình để duy trì hoạt động. Nhưng Nhu vẫn tin rằng, cứ làm làm tốt từng sản phẩm, hiểu rõ hành vi tiêu dùng và ứng dụng khoa học công nghệ thì nhất định sẽ có chỗ đứng.

Và thế, Coolmate bắt đầu từ những sản phẩm thiết yếu như: áo thun, đồ lót, tất… Tất cả đều được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng. Đồng thời, công nghệ được ứng dụng vào mọi khâu vận hành, từ quản lý tồn kho đến phân tích dữ liệu khách hàng. Chính việc ứng dụng công nghệ đã giúp Coolmate có những bước tiến nhanh, mà nhiều doanh nghiệp có thể mất hàng chục năm mới có thể đạt được.

Sinh năm 1991, đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời, doanh nhân trẻ Phạm Chí Nhu vẫn tiếp tục nuôi hoài bão đưa thương hiệu Việt Nam vươn xa hơn nữa trên bản đồ toàn cầu. “Hãy cứ làm, sai thì sửa”, đó không chỉ là lời nhắn gửi của Nhu cho những người trẻ khởi nghiệp, mà còn là một thông điệp lớn hơn: khi người Việt dám nghĩ lớn, dám làm lớn và kiên trì với giá trị thật, thì hành trình đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới không còn là giấc mơ xa vời.