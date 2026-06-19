Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 mở màn với nhiều bộ sưu tập ấn tượng

Khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026

Với chủ đề #PureFashionInMotion (Thời trang thuần khiết), AVIFW 2026 tôn vinh xu hướng mới không ngừng dịch chuyển và bản sắc riêng trong dòng chảy thời trang.

Vị trí mở màn được trao cho thương hiệu thời trang Môi Điên. Thông qua BST “Nguồn”, NTK Tom Trandt kể câu chuyện về hành trình trở về với những giá trị nguyên bản. Điểm thú vị của show diễn nằm ở cách Tom Trandt kể câu chuyện bằng nhịp điệu thị giác thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật may mặc.

BST của Môi Điên

Ca sĩ Tóc Tiên trình diễn vedette trong show diễn của Môi Điên

NTK Angelo Cruciani (Italia) cùng BST “Metropolitan Amazones” mang đến làn gió quốc tế khác biệt. Thông qua ngôn ngữ thiết kế táo bạo và góc nhìn về mối quan hệ giữa con người, nghệ thuật và công nghệ trong kỷ nguyên mới, Angelo Cruciani biến sàn diễn thành không gian kể chuyện giàu cảm xúc.

Điểm đặc biệt của “Metropolitan Amazones” nằm ở cách Angelo Cruciani sử dụng những chi tiết quen thuộc để tạo thành điểm nhấn sáng tạo. Trên nhiều thiết kế, các con số xuất hiện dày đặc nhưng không mang ý nghĩa về tính toán hay thông tin, mà được sử dụng như họa tiết trang trí, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo và hiện đại.

BST của Angelo Cruciani

Kelbin Lei mang đến BST “Nobody Knows 05” như một tuyên ngôn mạnh mẽ về tự do thể hiện bản sắc và phá vỡ những giới hạn trong thời trang. Sức hút của show diễn còn được đẩy lên cao với sự xuất hiện của “F4 điện ảnh” gồm Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô, Trần Ngọc Vàng.

BST “Nobody Knows 05” của Kelbin Lei

NTK Adrian Anh Tuấn mang đến BST “Đẩy Đưa 2” - chương tiếp theo trong câu chuyện thời trang lấy cảm hứng từ những chuyển động cảm xúc của tình yêu. “Đẩy Đưa 2” mở ra sắc thái mãnh liệt, được kể bằng ngôn ngữ thời trang đầy cảm xúc cùng màn xuất hiện bất ngờ của 6 hoa hậu, á hậu.

Xuyên suốt BST, Adrian Anh Tuấn khai thác vẻ đẹp nữ tính thông qua các thiết kế voan mỏng nhẹ, phom wrapping mềm mại cùng những chi tiết tua rua chuyển động ngẫu hứng.

BST “Đẩy Đưa 2" của Adrian Anh Tuấn

AVIFW 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 21-6 tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) với sự tham gia của 15 NTK - thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước và quốc tế.

TIỂU TÂN