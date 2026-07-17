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Phường Chánh Hiệp thông báo xét tuyển viên chức năm 2026

Ủy ban nhân dân phường Chánh Hiệp thông báo tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hiệp năm 2026, với tổng số 06 chỉ tiêu.

Trong đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tuyển 03 chuyên viên kiểm soát thủ tục hành chính, yêu cầu tốt nghiệp đại học thuộc các ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật Hành chính, Quản lý nhà nước hoặc Hành chính công.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tuyển 03 viên chức, gồm: 01 chuyên viên đất đai, đô thị, kinh tế và quản lý dịch vụ công, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành Kế toán; 01 chuyên viên công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quản trị hệ thống mạng, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc Kỹ thuật phần mềm; 01 chuyên viên văn hóa, thông tin và dịch vụ hỗ trợ cộng đồng, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Luật.

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Người đăng ký dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng, văn bằng và trình độ đào tạo phù hợp với vị trí đăng ký; có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 29-7-2026, tại Phòng Văn hóa – Xã hội phường Chánh Hiệp, số 279 đường Hồ Văn Cống, khu phố Tương Bình Hiệp 3, phường Chánh Hiệp, TPHCM.

Thông tin chi tiết liên hệ ông Hồ Minh Thương, chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội phường, số điện thoại: 0941 939 239. Vui lòng xem tại đây

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