Ngày 18-11, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bến Thành (TPHCM) cho biết, đến hết ngày 17-11, đã có 6 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại Dự án Chỉnh trang đô thị khu vực Chợ Gà - Gạo, dao động từ khoảng 665 triệu đồng đến hơn 1,13 tỷ đồng/trường hợp.

Dự án Chỉnh trang đô thị khu vực Chợ Gà - Gạo có diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 4.350m², nằm trong ranh giới các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin. Dự án ảnh hưởng một tổ chức, 236 hộ gia đình, cá nhân và 10 trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Phường Bến Thành hướng dẫn﻿ người dân các thủ tục liên quan và chi trả bồi thường

Theo quy hoạch, nơi đây sẽ xây dựng một chung cư cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ tái định cư, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026-2029, hoàn thành xây dựng trong quý 4 năm 2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Khu Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Bến Thành

Để thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân, phường Bến Thành đã thành lập các tổ vận động để trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của người dân.

Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) và Chợ Gà - Gạo (phường bến Thành) có tổng mức đầu tư khoảng 15.674 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT) Việc chỉnh trang khu dân cư lâu đời, nơi có nhiều nhà xuống cấp và đường hẻm chật hẹp, được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo không gian đô thị an toàn, khang trang hơn.

MẠNH THẮNG