Ngày 18-11, tại phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), 200 đại biểu cựu chiến binh các phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị tập huấn “Tăng cường bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ xử lý chất thải thân thiện môi trường trong xây dựng nông thôn mới hiện đại” do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM cho rằng, trong các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí về môi trường khó thực hiện nhất. Do đó, việc ứng dụng công nghệ xử lý rác thân thiện với môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là khu vực nông thôn, tận dụng chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp để làm phân bón, nguyên liệu hoặc nhiên liệu, giúp giảm ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên và tạo ra sản phẩm có thể dùng lại trong đời sống.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn do Hội Cựu chiến binh TPHCM tổ chức

Chương trình tập huấn gồm 4 chuyên đề, đại biểu được cập nhật những nội dung mới của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; các quy định, định hướng về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, nước thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, hội nghị cũng hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM giới thiệu những điểm mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và các công nghệ xử lý rác đang được nhân rộng. Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM thông tin về các chương trình tín dụng và biện pháp hạn chế rủi ro khi vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo của Hội Cựu chiến binh TPHCM, các cấp hội đã triển khai xây dựng 500 tuyến đường hoa, tuyến hẻm xanh tự quản. Qua các đợt ra quân vệ sinh môi trường, các cấp hội đã cùng các hội viên, đoàn viên các đoàn thể ở địa phương xóa hơn 120 “điểm đen” về rác thải, khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh rạch nội đồng.

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh TPHCM tiếp tục duy trì các tuyến đường, mảng xanh tự quản và tham gia giám sát các dự án hạ tầng môi trường giai đoạn 2026-2030. Hội cũng khuyến khích doanh nghiệp của cựu chiến binh đầu tư công nghệ sạch, hỗ trợ hội viên nghèo phát triển sinh kế từ nông nghiệp đô thị, du lịch sinh thái

Thông qua tập huấn, cán bộ, hội viên CCB được nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực tiếp cận khoa học công nghệ, từ đó phát huy trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

NGUYỄN NAM