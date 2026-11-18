Chiều 18-11, HĐND phường An Phú (TPHCM) tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Phát triển đô thị và các nghị quyết của HĐND TPHCM cho cán bộ, đảng viên của phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: DUY TRẦN

Tham dự và báo cáo tại hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng thông tin về các nội dung triển khai Luật Phát triển đô thị và các nghị quyết của HĐND TPHCM. Ảnh: DUY TRẦN

Tại chương trình, các đại biểu được phổ biến những nội dung cốt lõi của Luật Phát triển đô thị có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2026.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cũng thông tin thêm về những điểm mới mang tính đột phá của luật. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy và chế độ công vụ; quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị; các cơ chế tài chính - ngân sách tự chủ; phát triển kinh tế biển, khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC- HCMC), cũng như các chính sách đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: DUY TRẦN

Việc tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các nghị quyết tại cấp cơ sở nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững quy định mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TPHCM tại địa phương.

DUY TRẦN