Người dân phường Rạch Dừa bức xúc tình trạng đổ rác trộm

Ngày 14-10, UBND phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức hội nghị “Lắng nghe dân nói” với chủ đề “Vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt” với sự tham dự của gần 200 người dân của các khu phố. Nhiều ý kiến như: lắp camera giám sát, quy định thu gom rác đúng giờ, không để rác ứ đọng trong khu dân cư... được nêu ra tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện UBND phường Rạch Dừa thông tin, địa bàn hiện có 22 khu phố, với khoảng 113 đơn vị thu gom rác dân lập. Thời gian qua, phường thường xuyên tổ chức các đợt tổng vệ sinh, xử lý những điểm phát sinh rác tự phát và tăng cường kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định vẫn tái diễn tại một số khu đất trống và khu vực công cộng.

Trước tình trạng xử lý rác thải sinh hoạt vẫn còn nhiều bất cập, người dân đã thẳng thắn phản ánh những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống tại khu dân cư. Trong đó, tình trạng thu gom rác không ổn định về giờ giấc, tần suất. Có khu vực 2-4 ngày mới được thu gom rác một lần, khiến rác tồn đọng, phát sinh mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân trong khu dân cư.

Ông Lưu Tiến Huynh, Trưởng Khu phố 4 đề nghị rà soát lại những hộ dân không đóng tiền thu gom rác, bỏ rác chung với hàng xóm. Ảnh: QUANG VŨ

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề cập tình trạng một số kênh mương chưa được nạo vét thường xuyên. Xe thu gom rác ở khu vực trạm trung chuyển đậu chắn lối ra vào, gây bất tiện cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Người dân cho rằng, nếu tăng giá dịch vụ thu gom rác thì phải đi đôi với nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm rác được thu gom đúng giờ, đúng tần suất, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng. Bên cạnh đó, nên lắp camera tại các khu đất trống thường bị đổ rác trộm, qua đó tăng cường giám sát, xác định hành vi vi phạm và xử lý theo quy định.

Người dân phường Rạch Dừa phản ánh tình trạng thu gom rác chậm, không đúng giờ giấc. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, UBND phường cho biết sẽ tiếp tục rà soát hoạt động thu gom, phối hợp xử lý bất cập về thời gian, tần suất; tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đổ rác trái quy định, đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường. Những ý kiến tại hội nghị đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý rác thải ngay từ cơ sở.

QUANG VŨ