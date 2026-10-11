Phường Diên Hồng thử nghiệm "bản đồ số" phục vụ người dân

Tra cứu thông tin quy hoạch nhà đất, nhận diện hẻm thiếu sáng, phản ánh điểm đổ rác tự phát… là những tiện ích từ ứng dụng quản lý không gian cấp xã của phường Diên Hồng, TPHCM.

Ngày 11-10, tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, UBND phường Diên Hồng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày hội kết nối chuyển đổi số năm 2026, giới thiệu hai sản phẩm gồm Ứng dụng quản lý không gian cấp xã và Ứng dụng quản lý khu phố do địa phương thực hiện.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, phát động cán bộ và người dân tích cực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Tại chương trình, ThS. Trần Mỹ Hảo (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM), chủ nhiệm dự án, giới thiệu các tính năng của Ứng dụng quản lý không gian cấp xã, hướng đến phục vụ quản lý đất đai, hạ tầng và đời sống dân cư. Theo thiết kế, ứng dụng tích hợp dữ liệu địa chính, quy hoạch trên bản đồ số, cho phép người dân tìm kiếm thông tin khu đất (như lộ giới, hành lang bảo vệ kênh rạch và các chỉ tiêu xây dựng); hỗ trợ cán bộ rút ngắn thời gian tra cứu hồ sơ.

Học sinh, người dân hào hứng trải nghiệm các gian hàng tại chương trình

Trong lĩnh vực môi trường, hệ thống được định hướng tiếp nhận phản ánh về các điểm đổ rác tự phát thông qua hình ảnh kèm vị trí thực tế. Cơ quan chức năng có thể xử lý, cập nhật kết quả và theo dõi những địa điểm thường xuyên tái phát sinh rác. Bản đồ số có thể nhận diện các đoạn đường có nguy cơ thiếu sáng, hỗ trợ địa phương bổ sung đèn khi cần thiết.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, phát động cán bộ và người dân tích cực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, chung tay thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Ông khẳng định, chính quyền lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Hiện phường duy trì 26 Tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt... góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với mọi người.

Ý LINH