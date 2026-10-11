Ra mắt câu lạc bộ nữ lãnh đạo, quản lý phường Bình Dương

Ngày 11-10, phường Bình Dương ra mắt câu lạc bộ nữ lãnh đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10.

Câu lạc bộ nữ lãnh đạo, quản lý phường Bình Dương (CLB) gồm 25 hội viên, do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy phường, làm chủ nhiệm. Các Phó chủ nhiệm, gồm: bà Nguyễn Ngọc Anh Thy; bà Đặng Thị Phương Doang, Trưởng Ban Xây dựng Đảng; bà Từ Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương.



Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM và phường Bình Dương chúc mừng CLB

CLB nhằm tập hợp, kết nối, phát huy vai trò, năng lực, trí tuệ của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Hội LHPN phường Bình Dương trao 22 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tri ân lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Sông Bé, Bình Dương trước đây và các chi hội trưởng hội phụ nữ không tiếp tục công tác sau sắp xếp khu phố.



THẢO NGUYỄN