Nhiều xã phường gặp gỡ, tri ân các doanh nghiệp trên địa bàn

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, đại diện lãnh đạo các xã phường phía Đông TPHCM như: Tam Thắng, Long Sơn, Châu Pha đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Châu Pha chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo các địa phương gửi lời chúc mừng tới ban lãnh đạo doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, người lao động đã những nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất - kinh doanh thời gian qua, có nhiều đóng góp tích cực với sự phát triển của địa phương, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Long Sơn thăm, chúc mừng doanh nghiệp

Dịp này, lãnh đạo các địa phương cũng cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo dựng môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng, minh bạch và luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài.

Lãnh đạo phường Tam Thắng thăm, chúc mừng doanh nghiệp

KHÁNH CHI - HOÀNG HƯỜNG - LÊ CƯỜNG