Phường Lái Thiêu thu ngân sách đạt 126% kế hoạch

Sáng 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Lái Thiêu (TPHCM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Đóng góp cho quỹ “Vì biển đảo quê hương- Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Phường Lái Thiêu có nhiều chỉ tiêu về đich sớm. Ảnh DUY TRẦN



Với tinh thần chủ động, quyết liệt, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội phường Lái Thiêu đã đóng góp tích cực trong triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác an sinh xã hội, nhiều chỉ tiêu quan trọng ghi nhận về đích sớm và đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt hơn 1.430 tỷ đồng, vượt 126% so với dự toán giao, giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương đạt hơn 3.192 tỷ đồng, tương đương 76,04% kế hoạch, tạo nguồn lực quan trọng để phát triển hạ tầng đô thị. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt kết quả cao, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 99,86%; các tổ chức chính trị- xã hội phối hợp cơ quan, đơn vị giới thiệu việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 3.000 lao động...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lái Thiêu Ong Thụy Hoàng Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh DUY TRẦN



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lái Thiêu đánh giá cao kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã đóng góp tích cực cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ổn định, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; mong muốn các cơ quan, tổ chức tiếp tục phát huy, tập trung cho các nhiệm vụ, giải pháp để góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Phường Lái Thiêu đóng góp quỹ "Vì biển đảo quê hương- Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Trao tặng bằng khen của Liên đoàn lao động TPHCM đến câc tập thể, cá nhân. Ảnh: DUY TRẦN



Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu đã vận động cán bộ, công chức, viên chức phường đã tham gia đóng góp quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc". Liên đoàn Lao động TPHCM trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2024- 2025.

DUY TRẦN