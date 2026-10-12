Phường đông dân nhất TPHCM sẽ có công trình nhạc nước nghệ thuật

Chiều 12-10, tại hội nghị đối thoại cùng doanh nghiệp, UBND phường Dĩ An (TPHCM) tiếp nhận công trình nhạc nước nghệ thuật, phục vụ cộng đồng do doanh nghiệp tài trợ.

Phường Dĩ An hiện có gần 230.000 dân, là địa phương đông dân nhất TPHCM.

Công trình dự kiến được triển khai vào quý 1-2027, vị trí tại trước khuôn viên trung tâm hành chính của phường (khu phố Nhị Đồng, phường Dĩ An), nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan và góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện công trình khoảng 10 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp trao bảng tượng trưng thực hiện công trình nhạc nước nghệ thuật

Theo Chủ tịch UBND phường Dĩ An Võ Văn Hồng, 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 618.000 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 92%. Lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp rất lớn trong sự phát triển của địa phương. Từ đầu năm đến nay, phường Dĩ An đã vận động hơn 25 tỷ đồng để thực hiện các công trình dân sinh, văn hóa trên địa bàn.

Tại hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp cũng nêu một số kiến nghị để xây dựng phường Dĩ An phát triển hơn trong thời gian tới, trong đó có tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng các khu dịch vụ thương mại cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân; địa phương tiếp tục mở rộng, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông để tạo sự thuận tiện đi lại và giảm kẹt xe.

THẢO NGUYỄN