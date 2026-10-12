Trao xe lăn, xe lắc hỗ trợ hai hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày 12-10, Câu lạc bộ Thiện nguyện Vì nụ cười trẻ thơ 72 (phường Vũng Tàu, TPHCM) đã trao tặng xe lăn điện và xe lắc tay, giúp hai người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuận tiện hơn trong sinh hoạt và mưu sinh.

Anh Lê Khắc Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Vì nụ cười trẻ thơ 72 trao xe lắc tay cho anh Lê Văn Đức

Xe lăn điện được trao cho chị Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1992, trú tại phường Tân Phú, TPHCM). Chị Tuyết bị ung thư vú, đã di căn xương toàn thân, gây tổn thương nghiêm trọng khớp háng và chèn ép tủy sống, khiến hai chân bị liệt.

Đại diện Câu lạc bộ trao xe lăn điện cho chị Tuyết

Từ chỗ có thể tự chăm sóc bản thân, nay chị Tuyết phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người thân hỗ trợ. Hoàn cảnh gia đình càng thêm khó khăn khi người cha làm nghề chạy xe ba gác, người mẹ của chị từng bị tai biến, mất khả năng lao động.

Cùng ngày, Câu lạc bộ trao tặng xe lắc tay cho anh Lê Văn Đức (SN 1977, trú tại xã Đông Thạnh, TPHCM). Anh Đức bị hoại tử chỏm xương đùi, teo cơ... ảnh hưởng lớn đến khả năng đi lại. Sau khi vợ con bỏ đi, anh được một người bạn cưu mang. Hằng ngày, người bạn chở anh đi bán vé số kiếm sống.

Theo anh Lê Khắc Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện Vì nụ cười trẻ thơ 72, việc trao tặng chiếc xe lăn điện giúp chị Tuyết có thể tự di chuyển, giảm bớt phần nào gánh nặng chăm sóc cho gia đình. Còn với anh Lê Văn Đức, chiếc xe lắc sẽ giúp anh bớt nhọc nhằn hơn trên chặng đường mưu sinh.

KHÁNH CHI