Sức sống cơ sở

Phường Rạch Dừa trao học bổng, thẻ BHYT cho người dân khó khăn

SGGPO

Ngày 12-10, phường Rạch Dừa (TPHCM) phối hợp Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu tổ chức trao học bổng cho học sinh và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

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Lãnh đạo phường Rạch Dừa và đại diện Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUANG VŨ

Tại chương trình, 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập được trao học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là những trường hợp chịu nhiều thiệt thòi, có em mồ côi cha hoặc mẹ, sống cùng ông bà đã lớn tuổi; có em thuộc gia đình đông con, cha mẹ làm thuê, thu nhập bấp bênh.

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Người dân phường Rạch Dừa được nhận thẻ BHYT. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, phường Rạch Dừa cũng trao 10 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

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Lãnh đạo phường Rạch Dừa trao hoa và thư cám ơn đến đơn vị tài trợ

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của đơn vị tài trợ, đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

QUANG VŨ

Từ khóa

Rạch Dừa học bổng thẻ BHYT

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