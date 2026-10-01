Xã Long Sơn mừng thọ 203 người cao tuổi

Sáng 1-10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10-1991 – 1-10-2026).

Xã Long Sơn hiện có 203 cụ cao niên được chúc thọ, mừng thọ. Trong đó có 3 cụ trên 100 tuổi, 2 cụ tròn 95 tuổi và 18 cụ tròn 80 tuổi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã trao giấy mừng thọ và những phần quà ý nghĩa đến cac cụ cao tuổi. Với những cụ cao niên, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn thì lãnh đạo xã trực tiếp đến từng gia đình thăm hỏi, chúc thọ, trao giấy mừng thọ và quà của địa phương.

Xã Long Sơn tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Sơn gửi lời chúc sức khỏe, đồng thời mong muốn các cụ cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Lãnh đạo địa phương cũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Người cao tuổi của xã tiếp tục phát triển vững mạnh, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Lãnh đạo xã Long Sơn trao quà mừng thọ các cụ cao tuổi

Lãnh đạo địa phương cũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Người cao tuổi của xã tiếp tục phát triển vững mạnh, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tấn Cường yêu cầu UBND xã triển khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các chính sách, chế độ an sinh xã hội dành cho người cao tuổi. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, phù hợp với người cao tuổi.

KHÁNH CHI