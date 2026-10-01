Phường Tam Thắng xử phạt hơn 2.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Chiều 1-10, UBND phường Tam Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm tại phường Tam Thắng

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10.535 tỷ đồng (82,95% kế hoạch); thương mại - dịch vụ đạt 17.416 tỷ đồng (85,12% kế hoạch). Thu ngân sách nhà nước đạt 848.909 tỷ đồng (bằng 83,25% dự toán); giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 524.916 tỷ đồng (70% kế hoạch).

UBND phường đã tổ chức 740 ca tuần tra, kiểm soát, xử phạt 2.028 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với tổng số tiền hơn 1,13 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường giải quyết việc làm cho 1.250 lao động; chi trả trợ cấp thường xuyên cho 530 người có công, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng/tháng...

Trong 3 tháng cuối năm, UBND phường tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp hoặc có nguy cơ chậm tiến độ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu.

UBND phường trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 2 tập thể có đóng góp trong công tác bảo đảm trật tự đô thị

UBND phường triển khai các nhiệm vụ năm học 2026 - 2027; tiếp tục thực hiện Chương trình khám sức khỏe toàn dân, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, người có công, bảo trợ xã hội và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

10 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Tam Thắng

Dịp này, UBND phường trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 2 tập thể và 10 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và vệ sinh môi trường.

KHÁNH CHI