Sức sống cơ sở

100 người cao tuổi được mổ mắt miễn phí

SGGPO

Ngày 1-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM phối hợp Hội người cao tuổi TPHCM, Bệnh viện mắt TPHCM và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) tổ chức mổ mắt miễn phí cho 100 người cao tuổi tại TPHCM.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM thăm khám bệnh nhân sau mổ mắt. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM thăm khám bệnh nhân sau mổ mắt. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo đó, có 100 người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn được mổ mắt miễn phí bằng phương pháp kỹ thuật cao phaco đặt kính mềm. Các bệnh nhân được ngân hàng Saigonbank tài trợ 100% chi phí, được các bác sĩ Bệnh viện mắt TPHCM thăm khám và phẫu thuật.

IMG_2984.JPG
Lãnh đạo SaigonBank trao hỗ trợ đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo là hoạt động nhân văn, ý nghĩa. Sau 32 năm, chương trình đã thực hiện hơn 760.000 ca phẫu thuật mắt cho người khó khăn. Trong đó Saigonbank đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ 1.350 ca.

IMG_3000.JPG
Bà Trần Kim Yến trao quà và thăm hỏi người cao tuổi được phẫu thuật mắt miễn phí.
﻿Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Hoạt động trên được tổ chức nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10 nhằm san sẻ gánh nặng y tế đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tin liên quan
THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

người cao tuổi phẫu thuật mắt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn