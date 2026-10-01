100 người cao tuổi được mổ mắt miễn phí

Ngày 1-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM phối hợp Hội người cao tuổi TPHCM, Bệnh viện mắt TPHCM và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) tổ chức mổ mắt miễn phí cho 100 người cao tuổi tại TPHCM.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM thăm khám bệnh nhân sau mổ mắt. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo đó, có 100 người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn được mổ mắt miễn phí bằng phương pháp kỹ thuật cao phaco đặt kính mềm. Các bệnh nhân được ngân hàng Saigonbank tài trợ 100% chi phí, được các bác sĩ Bệnh viện mắt TPHCM thăm khám và phẫu thuật.

Lãnh đạo SaigonBank trao hỗ trợ đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo là hoạt động nhân văn, ý nghĩa. Sau 32 năm, chương trình đã thực hiện hơn 760.000 ca phẫu thuật mắt cho người khó khăn. Trong đó Saigonbank đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ 1.350 ca.

Bà Trần Kim Yến trao quà và thăm hỏi người cao tuổi được phẫu thuật mắt miễn phí.

﻿Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Hoạt động trên được tổ chức nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10 nhằm san sẻ gánh nặng y tế đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

THÁI PHƯƠNG