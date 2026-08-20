Bà Hoa cũng đặt biển điều tiết, tỏ ra rất lịch sự: “Nhà có hỷ, vui lòng đi lối khác”. Thấy hàng xóm có chuyện vui, ai cũng thông cảm bỏ qua, chấp nhận đi đường vòng để vào nhà. Nhưng rồi cái rạp dựng lâu mấy ngày, âm thanh tiệc cưới inh ỏi, nên nhiều người bắt đầu thấy phiền.

Chuyện dựng rạp cưới, rạp đám tang lấn chiếm đường đi không phải hiếm. Có nơi dựng rạp chiếm gần nửa mặt đường, gặp giờ cao điểm, xe cộ qua lại khó khăn. Đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn do rạp cưới dựng chiếm lòng đường.

Đường hẻm là lối đi chung. Nhà mình có hỷ là chuyện vui nhưng cũng đừng để vì cái vui của một nhà mà cả xóm phải chịu phiền. Vui quá lại hóa không hay.

TÁM CHẠY ĐÒ