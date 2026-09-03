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Xế hộp “tạm trú”

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Bỏ ra vài tỷ đồng tậu căn hộ chung cư, ai cũng mong có một chốn an cư tiện nghi. Thế nhưng, giữa bao nhiêu tính toán, không ít người lại quên mất một chuyện rất thực tế: chỗ đậu ô tô.

Ngày dọn vào căn hộ mới tại một chung cư ở phường Dĩ An, anh Hà tá hỏa khi ban quản lý thông báo hầm xe đã quá tải. Muốn có suất đậu ô tô, cư dân phải đăng ký và chờ đến lượt. Gần 2 năm trôi qua, danh sách chờ vẫn dài dằng dặc, chiếc xe của anh đành “tạm trú” tại một bãi giữ xe ngoài trời cách nhà một đoạn. Mua ô tô để che mưa che nắng, cuối cùng chủ xe vẫn phải đội nắng, dầm mưa đi bộ về nhà.

Tại nhiều khu chung cư hiện nay, cảnh ô tô nối dài ngoài trời không còn xa lạ. Những chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng phải phơi nắng, dầm mưa; chủ xe còn canh cánh nỗi lo bị phạt nguội và xót ruột khi xe xuống cấp theo thời gian. Nghịch lý mua nhà nhưng thiếu chỗ đậu ô tô cho thấy khoảng cách giữa hạ tầng giao thông, bãi đậu trong các dự án và nhu cầu thực tế của cư dân.

HOÀNG KIM

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Dầm mưa Dài dằng dặc Xót ruột Che mưa Canh cánh Dĩ An Che nắng Tá hỏa Phơi nắng Chủ xe

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