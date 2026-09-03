Xế hộp “tạm trú”

Ngày dọn vào căn hộ mới tại một chung cư ở phường Dĩ An, anh Hà tá hỏa khi ban quản lý thông báo hầm xe đã quá tải. Muốn có suất đậu ô tô, cư dân phải đăng ký và chờ đến lượt. Gần 2 năm trôi qua, danh sách chờ vẫn dài dằng dặc, chiếc xe của anh đành “tạm trú” tại một bãi giữ xe ngoài trời cách nhà một đoạn. Mua ô tô để che mưa che nắng, cuối cùng chủ xe vẫn phải đội nắng, dầm mưa đi bộ về nhà.
Tại nhiều khu chung cư hiện nay, cảnh ô tô nối dài ngoài trời không còn xa lạ. Những chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng phải phơi nắng, dầm mưa; chủ xe còn canh cánh nỗi lo bị phạt nguội và xót ruột khi xe xuống cấp theo thời gian. Nghịch lý mua nhà nhưng thiếu chỗ đậu ô tô cho thấy khoảng cách giữa hạ tầng giao thông, bãi đậu trong các dự án và nhu cầu thực tế của cư dân.