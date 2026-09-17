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Giờ dây thun

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Vì đến muộn gần 1 tiếng đồng hồ, hàng chục phụ huynh phải đứng ngoài cổng Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Phước Thắng, TPHCM) trong buổi họp phụ huynh đầu năm học (ngày 13-9).

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, có hơn 2.000 phụ huynh tham dự họp đúng giờ, khoảng vài chục người đến quá trễ mới không được vào dự. Dư luận chia đôi, một bên lên án gay gắt, cho rằng nhà trường không tôn trọng phụ huynh; một bên tán thành cách xử lý của hiệu trưởng là cần thiết.

Thực ra, “giờ dây thun” là hiện tượng khá phổ biến. Từ cuộc họp ở khu phố, họp phụ huynh, họp cơ quan cho đến các hội nghị, không ít người đủng đỉnh, không đến đúng giờ. Khi buổi họp đang diễn ra, sự xuất hiện của người đi muộn sẽ gây xao nhãng, mất tập trung, ảnh hưởng đến việc truyền tải thông tin.

Cũng có những tình huống bất khả kháng có thể thông cảm, tuy nhiên, việc chấn chỉnh kỷ luật là cần thiết. Học sinh đi học muộn có thể bị nhắc nhở hoặc ghi sổ đầu bài; và phụ huynh chắc chắn không thể ngoại lệ, bởi họ là tấm gương, là “người thầy” quan trọng trong quá trình hình thành tính kỷ luật của con em.

Chuyện phụ huynh đi họp muộn, tưởng nhỏ mà không nhỏ!

GÕ KIẾN

Từ khóa

Giờ dây thun họp phụ huynh trễ giờ kỷ luật

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