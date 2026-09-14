Sức sống cơ sở

Trong nhà - Ngoài phố

Khoe giàu trên mạng, “mời cướp” đến nhà

SGGP

Tối kia, một gia đình ở phường An Khánh bất ngờ đón "vị khách" không mời.

"Vị khách" xách súng leo vào căn biệt thự, thuộc vanh vách đường đi lối lại; rành rẽ trong nhà có tài sản gì, để ở đâu... Gia chủ giật mình: Khách lạ mà rành nhà mình hơn cả người quen! Bị "vị khách" dí súng uy hiếp và yêu cầu mở két sắt, gia chủ run lắm nhưng vẫn tỉnh táo, nấn ná câu giờ, khéo léo tìm cách thoát thân rồi báo công an. Tài sản chưa kịp “đổi chủ”, nhưng một người bị thương nhẹ do trúng đạn.

Hơn một giờ sau, đối tượng tra tay vào còng. Hắn khai: biết gia đình này giàu là nhờ lướt mạng xã hội. Ngày nào cũng thấy chủ nhà khoe vàng, khoe tiền, khoe của, dưới phần bình luận lại rôm rả người vào trầm trồ khen ngợi. Túng tiền, nợ nần, hắn nổi lòng tham rồi đánh liều đi cướp.

Thời nay, khoe vàng, khoe tiền, khoe nhà cao cửa rộng, coi chừng có ngày mở cửa... “đón khách”. Của để dành trong nhà, nào phải để khoe trên newsfeed. Một cú “flex” vui vài phút, đổi lại một phen hú vía cả đời, tính ra lỗ nặng.

NGUYỄN TÂN

Từ khóa

biệt thự khoe mạng xã hội cướp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn