Khoe giàu trên mạng, “mời cướp” đến nhà

"Vị khách" xách súng leo vào căn biệt thự, thuộc vanh vách đường đi lối lại; rành rẽ trong nhà có tài sản gì, để ở đâu... Gia chủ giật mình: Khách lạ mà rành nhà mình hơn cả người quen! Bị "vị khách" dí súng uy hiếp và yêu cầu mở két sắt, gia chủ run lắm nhưng vẫn tỉnh táo, nấn ná câu giờ, khéo léo tìm cách thoát thân rồi báo công an. Tài sản chưa kịp “đổi chủ”, nhưng một người bị thương nhẹ do trúng đạn.

Hơn một giờ sau, đối tượng tra tay vào còng. Hắn khai: biết gia đình này giàu là nhờ lướt mạng xã hội. Ngày nào cũng thấy chủ nhà khoe vàng, khoe tiền, khoe của, dưới phần bình luận lại rôm rả người vào trầm trồ khen ngợi. Túng tiền, nợ nần, hắn nổi lòng tham rồi đánh liều đi cướp.

Thời nay, khoe vàng, khoe tiền, khoe nhà cao cửa rộng, coi chừng có ngày mở cửa... “đón khách”. Của để dành trong nhà, nào phải để khoe trên newsfeed. Một cú “flex” vui vài phút, đổi lại một phen hú vía cả đời, tính ra lỗ nặng.

NGUYỄN TÂN