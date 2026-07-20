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Thi công mùa mưa

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Chiều mưa, nước ngập xâm xấp mặt đường của con kênh đang thi công. Nhiều đoạn bị đào xới để lắp cống nay nước mưa phủ kín, chẳng còn thấy đâu là ổ gà, đâu là ổ voi.

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Ảnh minh họa: AI

Người mẹ trẻ trên đường chở con tan học về, vừa né chiếc xe chạy chiều ngược lại thì bánh trước sụp xuống hố. Chiếc xe chao đảo, suýt ngã. Người đi sau thắng gấp, nước bắn tung tóe. Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng mọi người phải lạng lách để đi qua cứ như vượt “bẫy”.

Tuyến kênh đang được thi công bờ kè, nạo vét. Việc này là cần thiết để dòng kênh sạch hơn, bờ kè kiên cố hơn, cảnh quan đẹp hơn. Nhưng sau đào bới, đơn vị thi công chỉ san lấp sơ sài. Mặt đường lồi lõm, đá dăm vương vãi; nắng bụi, mưa lầy, trơn trượt, hố sâu bị nước che kín gây mất an toàn.

Thi công công trình đô thị không chỉ tính bằng tiến độ, thời gian. Đó còn là việc đảm bảo lối đi, an toàn cho người dân, vệ sinh môi trường. Con kênh rồi sẽ đẹp hơn, kiên cố hơn, nhưng đừng để trước khi kênh đẹp, người dân phải bất an vì những ổ gà, ổ voi do mặt đường được lấp qua loa.

ĐÔNG SƠN

Từ khóa

Công trình đô thị Ổ voi cảnh quan vệ sinh môi trường

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