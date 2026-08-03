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Xanh một góc, chật cả hẻm

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Sáng đầu tuần, chị Thủy chở con đi học thì gặp một chiếc ô tô chạy vào hẻm. Đoạn hẻm vốn đủ rộng để xe máy và ô tô tránh nhau, vậy mà hai bên cứ nhích lên, lùi xuống mãi mới qua được. “Thủ phạm” chính là dãy chậu cây mới xuất hiện từ tối hôm trước.

Cây xanh được trồng trật tự tại nhiều con hẻm. Ảnh minh họa
Cây xanh được trồng trật tự tại nhiều con hẻm. Ảnh minh họa

Bà Ba Trinh bảo mình hưởng ứng phong trào xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp nên mang cây ra trồng, rồi xếp luôn các chậu dọc hẻm.

Ý thức làm đẹp nơi ở rất đáng quý, chỉ tiếc, màu xanh ấy lại “mọc lên” đúng trên phần đường chung của cả xóm.

Để ý sẽ thấy, ở không ít khu dân cư, chậu cây dần “bước” từ trong sân ra vỉa hè, lòng hẻm. Mỗi chậu chỉ chiếm một khoảng nhỏ, nhưng nhiều chậu cộng lại khiến lối đi thu hẹp, người đi bộ phải tránh, xe cộ phải nhường nhau. Mùa mưa, việc thoát nước cũng dễ bị ảnh hưởng nếu những vật cản này nằm gần miệng cống.

Người ta vẫn nói “trồng cây gây rừng”, còn kiểu trồng cây lấn hẻm dễ gây... kẹt xe. Đến mùa mưa, nước cũng đành xếp hàng sau ô tô, xe máy để chờ một lối đi. Màu xanh ai cũng quý, nhưng sẽ đẹp hơn nhiều nếu được đặt đúng chỗ, để hẻm còn rộng đường cho người đi và rộng lối cho nước thoát.

BẢO HÂN

Từ khóa

cây xanh lấn hẻm vật cản khu dân cư xanh

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