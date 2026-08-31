Sức sống cơ sở

Trong nhà - Ngoài phố

Chơi mà được việc

SGGP

Người lớn nhiều khi chỉ mong con em mình chịu khó bước ra ngoài, góp một chút công sức cho nơi mình sống.

Cuối tuần, con trai bà Huệ ở xã Tân Nhựt (TPHCM) về nhà trong bộ dạng lấm lem, tay chân còn dính đất. Bà Huệ nhìn vừa thương, vừa vui. Cậu cùng các bạn trẻ đã có một buổi “đi chơi” khá đặc biệt: xắn tay dọn rác, phát quang cây cỏ, chăm cây trên tuyến đường Kênh 7, ấp 16.

Hoạt động do Đoàn Thanh niên xã Tân Nhựt phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu đại đoàn kết”. Những bạn trẻ thường ngày vẫn "ôm" điện thoại, lướt mạng xã hội nay chuyển sang một “bộ công cụ” khác là chổi, cuốc, bao đựng rác.

Người dọn rác, người phát quang bụi rậm, người trồng hoa, chăm cây. Tuyến đường nay sạch sẽ, có thêm cây xanh, hoa, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và camera giám sát an ninh. Cờ Tổ quốc cũng được trao đến các hộ dân để treo dọc tuyến đường.

Người lớn nhiều khi chỉ mong con em mình chịu khó bước ra ngoài, góp một chút công sức cho nơi mình sống. Áo quần có lấm đất, người có đổ mồ hôi, nhưng nhìn con đường sạch đẹp hơn thì ai cũng thấy vui. Lấm lem kiểu này, chắc phụ huynh nào cũng… ủng hộ!

TƯ MÓM

Từ khóa

Tân Nhựt Lấm lem Phát quang Bộ dạng Bụi rậm Xắn Chổi Cây cỏ Rác Trồng hoa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn