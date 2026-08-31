Chơi mà được việc

Người lớn nhiều khi chỉ mong con em mình chịu khó bước ra ngoài, góp một chút công sức cho nơi mình sống.

Cuối tuần, con trai bà Huệ ở xã Tân Nhựt (TPHCM) về nhà trong bộ dạng lấm lem, tay chân còn dính đất. Bà Huệ nhìn vừa thương, vừa vui. Cậu cùng các bạn trẻ đã có một buổi “đi chơi” khá đặc biệt: xắn tay dọn rác, phát quang cây cỏ, chăm cây trên tuyến đường Kênh 7, ấp 16.

Hoạt động do Đoàn Thanh niên xã Tân Nhựt phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu đại đoàn kết”. Những bạn trẻ thường ngày vẫn "ôm" điện thoại, lướt mạng xã hội nay chuyển sang một “bộ công cụ” khác là chổi, cuốc, bao đựng rác.

Người dọn rác, người phát quang bụi rậm, người trồng hoa, chăm cây. Tuyến đường nay sạch sẽ, có thêm cây xanh, hoa, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và camera giám sát an ninh. Cờ Tổ quốc cũng được trao đến các hộ dân để treo dọc tuyến đường.

Người lớn nhiều khi chỉ mong con em mình chịu khó bước ra ngoài, góp một chút công sức cho nơi mình sống. Áo quần có lấm đất, người có đổ mồ hôi, nhưng nhìn con đường sạch đẹp hơn thì ai cũng thấy vui. Lấm lem kiểu này, chắc phụ huynh nào cũng… ủng hộ!

TƯ MÓM