Chuông báo cháy cũng cần cứu hộ

Hai giờ sáng, bà Tư trằn trọc mãi mới vào được giấc ngủ thì chuông báo cháy vang ầm ĩ.

Hàng trăm cư dân ùa ra hành lang để nghe ngóng. Bà Tư quơ vội chiếc khăn mặt thấm nước rồi cuống quýt chạy ra khỏi nhà. Chuông ầm ĩ, dồn dập khiến mọi người hồi hộp, lo lắng.

Hai phút sau, Ban quản lý thông báo nguyên nhân báo cháy là... lỗi kỹ thuật. Chưa đầy một tiếng sau, âm thanh tương tự tái diễn. Lần này, bà Tư quyết định mặc kệ, nhắm mắt ngủ nhưng không thể nào yên giấc.

Vừa mất ngủ, vừa bực mình, bà cứ trằn trọc nằm chờ trời sáng. Chuyện này cũng xảy ra nhiều lần, cư dân phản ánh mãi nhưng đâu cũng hoàn đó. Bà Tư rất sợ, nếu một ngày xảy ra hỏa hoạn mà ai cũng nghĩ chuông báo cháy lỗi thì hậu quả sẽ ra sao?

Sự tang thương trong vụ cháy chung cư Carina (TPHCM) năm nào vẫn còn nguyên giá trị cảnh tỉnh. Hệ thống phòng cháy chữa cháy ở nhà cao tầng luôn phải đảm bảo hoạt động hiệu quả, chính xác; cần được bảo trì định kỳ và sửa chữa kịp thời nếu bị hỏng hóc. Đó là quy định của pháp luật. Và, tiếng chuông lỗi lặp đi lặp lại, rõ ràng, là hồi chuông cảnh báo nghiêm túc về an toàn cháy nổ.

GÕ KIẾN