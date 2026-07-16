Sức sống cơ sở

Trong nhà - Ngoài phố

Tiện tay mình, phiền lòng người

SGGP

Mới thấy Hai Thành ra khỏi nhà ít phút đã phải quay xe trở lại để thay áo, vẻ bực dọc hiện rõ trên khuôn mặt.

Chuyện là Hai Thành đi phỏng vấn xin việc. Ở tuổi trung niên, có nơi gọi đến phỏng vấn đã là chuyện đáng mừng. Bộ quần áo đẹp nhất được anh ủi phẳng phiu từ tối hôm trước. Thế nhưng vừa ra đường lớn, một chiếc xe khách lao qua, từ cửa sổ xe, chiếc ly nhựa đựng cà phê được ai đó tiện tay thả xuống. Chiếc ly tiếp đất, còn mấy giọt cà phê cuối cùng đáp ngay lên ngực áo Hai Thành.

Trên đường phố, không khó bắt gặp cảnh bịch ni lông, vỏ hộp xốp, lon nước... bị một số người vô tư ném thẳng ra đường; có người khạc nhổ giữa nơi đông người; nhiều chiếc ly nhựa, từng bịch rác nhỏ góp lại thành những tuyến đường đầy rác, những vệ đường đầy túi ni lông.

Pháp luật đã có quy định xử phạt hành vi xả rác nơi công cộng, hệ thống camera giám sát cũng ngày càng được mở rộng, đủ khả năng ghi nhận những hành vi thiếu ý thức này. Vấn đề là cần quyết liệt hơn trong xử lý những trường hợp vô tư thả rác xuống đường để tăng tính răn đe.

BẢO HÂN

Từ khóa

Hai Thành Phẳng phiu Khạc nhổ Hộp xốp Tiện tay Tiếp đất Thả xuống Ủi Xin việc Thiếu ý thức

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