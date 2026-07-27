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Chuyện mở cửa nhà ở chung cư

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- Ở chung cư ngày cuối tuần, đi dọc hành lang không khó để thấy vài căn hộ mở cửa. Có nhà mở cửa để đón gió, mở cửa để nấu ăn, mở cửa nhậu cho… thoáng. Người đi ngang dù không muốn nhìn vào nhưng cũng khó tránh, còn chủ nhà thì dường như đã quen với việc biến hành lang chung thành phần nối dài của căn hộ mình.

- Chuyện mở cửa nhà tưởng nhỏ, nhưng ở chung cư, một cánh cửa không chỉ là chuyện riêng. Chưa kể, khi mở cửa nhà để nấu nướng, ăn nhậu khiến mùi thức ăn, tiếng ồn theo gió bay khắp tầng, len vào nhà bên cạnh. Thế nhưng, khi được góp ý, có người lại khó chịu, trả lời cộc lốc như thể hàng xóm đã xen vào chuyện nhà mình. Lời qua, tiếng lại, mất đoàn kết.

- Thật ra, góp ý không phải để bắt ai thôi nấu ăn, càng không phải soi mói đời sống riêng tư. Góp ý chỉ để nhắc nhau đóng cửa đúng lúc, giữ cho không gian chung dễ chịu hơn.

- Sống ở chung cư là sống gần nhau sau những bức tường mỏng và dọc những hành lang chung. Một cánh cửa mở ra có thể đón gió cho nhà mình, nhưng cũng có thể đẩy phiền toái sang nhà khác. Vì vậy, trước khi mở cửa nên nghĩ xem hàng xóm có đang phải hứng chịu những chuyện vốn thuộc về căn hộ của mình hay không.

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HƯNG VƯỢNG

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