Tiện nhưng không an toàn

Sau cú ngã xe cách đây vài ngày, chị Ngọc ra đường cứ nhìn trước ngó sau, hễ thấy xe nào chở hàng cồng kềnh là chủ động né xa.

Ảnh do AI minh họa

Hôm ấy, một xe máy chở chồng thùng xốp cao ngất từ phía sau vượt lên, phần hàng nhô ra hai bên quệt vào tay lái khiến chị loạng choạng, phanh gấp rồi ngã xuống đường. May mắn là chị chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng cú ngã trước đầu ô tô khiến chị mất cả giờ sau mới trấn tĩnh để tiếp tục đi.

Trên đường phố vẫn còn cảnh xe máy chở đủ thứ hàng cồng kềnh, từ bó ống nhựa, thanh sắt, tấm gỗ đến những xấp cạc-tông... Nhiều người vẫn nghĩ hàng nhẹ, đường gần thì chở thêm một chút cho tiện, vì vậy bó ống nhựa, tấm ván… cứ thế được chất lên xe. Người chở khỏi phải đi thêm lần nữa, còn người đi bên cạnh thì phải căng mắt giữ khoảng cách. Hàng càng chìa ra, khoảng đường người khác phải tránh càng rộng.

Luật đã quy định hàng hóa trên xe mô tô, xe gắn máy phải được xếp gọn, chằng buộc chắc chắn, không gây nguy hiểm cho người khác; người điều khiển xe mang vác vật cồng kềnh có thể bị phạt từ 600.000-800.000 đồng. Quy định là vậy, nhưng xem ra có người vẫn tính chuyện làm sao chở được hết hàng trong một chuyến, mặc người đi đường tự tính chuyện né sao cho an toàn.

TƯ MÓM