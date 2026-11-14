Khơi dậy sức mạnh nhân dân, vun đắp khu dân cư văn minh, nghĩa tình

Ngày 14-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Chòi Đồng, xã Châu Đức (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh (thứ ba từ phải qua) trao cây xanh tặng ấp Chòi Đồng

Tham dự ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả ấp Chòi Đồng đạt được trong năm 2026, nhất là tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung sức xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng các hộ dân ấp Chòi Đồng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân xã Châu Đức tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, giữ gìn các giá trị văn hóa tốt đẹp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh gặp gỡ người cao tuổi ấp Chòi Đồng

Dịp này, đồng chí Nguyễn Công Vinh trao 10 phần quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng các hộ gia đình khó khăn; xã Châu Đức trao 10 phần quà, 10 thẻ BHYT, sổ tiết kiệm, quà sinh kế và 5 suất học bổng tặng các hộ khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi.

Năm 2026, hơn 97% hộ gia đình ở ấp Chòi Đồng đạt Gia đình văn hóa; công tác an sinh xã hội trên địa bàn ấp được quan tâm, vận động hơn 116 triệu đồng hỗ trợ 16 gia đình và trao 160 phần quà trị giá 55 triệu đồng, cho các đối tượng khó khăn. Người dân trong ấp còn chung sức trồng hơn 1.000 cây hoa hoàng yến trên các tuyến đường, đóng góp 75 triệu đồng xây dựng tuyến đường chiếu sáng, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp.

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