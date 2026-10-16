The Brief 2026 trình diễn hệ sinh thái thiết bị gia dụng AI cho gia đình và doanh nghiệp

Samsung Electronics vừa tổ chức sự kiện The Brief 2026 tại không gian Samsung Business Experience Studio (BES) ở Hà Nội, quy tụ hơn 50 đại diện truyền thông từ 6 quốc gia Đông Nam Á.

The Brief 2026 với sự tham gia của đại diện truyền thông từ 6 quốc gia Đông Nam Á.

Tại sự kiện, tập đoàn đã trình diễn danh mục giải pháp thiết bị gia dụng kỹ thuật số ứng dụng AI toàn diện, đáp ứng nhu cầu vận hành thực tế cho cả không gian sống gia đình lẫn các mô hình kinh doanh B2B.

Sự kiện The Brief 2026 diễn ra tại Samsung Business Experience Studio (BES) Hà Nội, là không gian trải nghiệm mô phỏng bối cảnh vận hành thực tế thuộc các lĩnh vực như giáo dục, khách sạn, căn hộ, y tế và hành chính công. Hơn 50 nhà báo và đại diện truyền thông từ Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã tham gia khám phá trực tiếp cách các thiết bị gia dụng AI của Samsung ứng dụng vào thực tế.

Trọng tâm ở khu vực B2B là danh mục hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) mở rộng. Từ thương vụ mua lại FläktGroup, là công ty hàng đầu Châu Âu sở hữu hơn một thế kỷ kinh nghiệm HVAC, Samsung đã mở rộng năng lực thiết kế từ không gian thương mại, dân dụng đến các ứng dụng công nghiệp phức tạp như trung tâm dữ liệu.

Đại diện Samsung giới thiệu về các thiết bị làm lạnh thi6ng minh.

Nổi bật trong dòng làm lạnh là mẫu điều hòa Bespoke AI WindFree Pro. Sản phẩm tích hợp công nghệ AI Motion Wind tự động điều chỉnh luồng gió theo sở thích và chuyển động của người dùng. Tính năng WindFree Wearable Good Sleep kết nối với các thiết bị đeo thông minh tương thích, phân tích tín hiệu cơ thể để tự động điều chỉnh khả năng làm mát theo từng giai đoạn giấc ngủ.

Tại sự kiện, Samsung cũng hé lộ mẫu điều hòa dân dụng dự kiến ra mắt năm 2027 với thiết kế bo tròn, cánh đảo gió phân tách, bề mặt kết cấu giống vải và mở rộng tích hợp chế độ tiết kiệm điện AI Energy Mode.

Đáp ứng các nhu cầu B2B chuyên biệt, Samsung giới thiệu bộ đôi giặt sấy công nghiệp công suất lớn, như Máy giặt công nghiệp 18 kg: Hoàn tất chu trình giặt trong 36 phút, ứng dụng công nghệ Bubble Wash đánh tan vết bẩn và công nghệ giảm rung VRT+™ bảo vệ linh kiện. Còn máy sấy công nghiệp 14 kg với trang bị hệ thống thông hơi hỗ trợ sấy nhanh, hoàn thành chu trình sấy đồ nặng cồng kềnh trong 45 phút…

Các thiết bị giặt sấy công nghiệp công suất lớn của Samsung

Để kết nối toàn bộ hạ tầng B2B, Samsung triển khai nền tảng SmartThings Pro. Nền tảng IoT doanh nghiệp này kết nối hệ thống HVAC và các thiết bị thông minh tại nhiều chi nhánh bán lẻ, khách sạn, văn phòng. Thông qua dashboard tùy chỉnh và tích hợp API, nhà quản lý dễ dàng tự động hóa vận hành và kiểm soát mức tiêu thụ điện năng tập trung.

Dòng tủ lạnh Bespoke AI Family Hub được nâng cấp tính năng AI Vision.

Đối với người dùng cá nhân, Samsung nâng tầm trải nghiệm sống kết nối qua các thiết bị gia dụng AI thông minh. Dòng tủ lạnh Bespoke AI Family Hub được nâng cấp tính năng AI Vision dựa trên nền tảng đám mây để nhận diện thực phẩm chính xác hơn. Hệ thống SmartThings Food tự động đề xuất công thức nấu ăn dựa trên nguyên liệu sẵn có, kết hợp widget FoodNote phân tích thói quen tiêu dùng để gợi ý danh sách mua sắm cá nhân hóa.

Dùng trợ lý ảo Bixby để điều khiển không gian trong nhà đã trở nên dễ dàng.

Trên thiết bị của Samsung, trợ lý ảo Bixby cải tiến hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tự nhiên, giúp người dùng điều khiển thiết bị trực quan. Nhằm đảm bảo độ bền và tính hiện đại lâu dài, Samsung cam kết hỗ trợ tối đa 7 năm cập nhật phần mềm cho các thiết bị đủ điều kiện.

Một góc không gian giáo dục thông minh tại amsung Business Experience Studio.

Samsung Business Experience Studio (BES) là nơi giới thiệu trọn bộ giải pháp AI cho gia đình và doanh nghiệp thuộc các ngành nghề như giáo dục, khách sạn, y tế, hành chính công…

Nhấn mạnh về chiến lược này, ông Bernard Ang, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Thiết bị Gia dụng Samsung Electronics khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương chia sẻ: "Samsung luôn hướng đến việc mang lại những đổi mới công nghệ, đồng thời chứng minh giá trị thiết thực mà công nghệ mang lại qua danh mục sản phẩm và giải pháp AI đa dạng. Chúng tôi tập trung nâng cao trải nghiệm AI nhằm tăng cường sự tiện lợi, tính cá nhân hóa, đồng thời củng cố độ tin cậy và độ bền của thiết bị gia dụng cho cả gia đình lẫn doanh nghiệp".

BÁ TÂN