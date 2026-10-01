Ra mắt Điểm sinh hoạt – chăm sóc người cao tuổi phường Thủ Dầu Một

Ngày 1-10, phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức ra mắt “Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng”. Hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi 1-10.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu tham quan điểm sinh hoạt – chăm sóc người cao tuổi

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

“Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng” được đặt tại trụ sở UBND phường Thủ Dầu Một. Với vị trí thuận lợi, không gian thoáng mát, điểm sinh hoạt sẽ là nơi diễn ra các hoạt động khám, theo dõi và chăm sóc sức khỏe ban đầu; phục hồi chức năng; tư vấn dinh dưỡng; kể cả tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tư vấn tâm lý và công tác xã hội… dành cho người cao tuổi.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe người cao tuổi tại phường Thủ Dầu Một

Theo ông Võ Hoàn Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một, Điểm sinh hoạt - chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng sẽ góp phần giúp người cao tuổi giảm bớt mặc cảm tâm lý tuổi già, được sống vui, sống khỏe, sống có ích, hạn chế suy giảm chức năng, phòng ngừa bệnh tật mãn tính.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao phường Thủ Dầu Một đã cụ thể hóa chủ trương của Thành phố trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đến nay, TPHCM đã có 5 xã phường ra mắt điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng người cao tuổi.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, để mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đạt kết quả tốt, bên cạnh sự quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, sự nỗ lực của chính quyền, đoàn thể thì địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đưa y học về dinh dưỡng, y học về phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, tư vấn tâm lý… phục vụ người cao tuổi trên địa bàn.

Không gian đọc sách của người cao tuổi phường Thủ Dầu Một tại Điểm sinh hoạt – chăm sóc người cao tuổi

Đồng chí cũng gợi ý, tại Điểm sinh hoạt – chăm sóc người cao tuổi có thể trồng vườn cây thuốc nam để người cao tuổi vừa chăm sóc cây, vừa nâng cao thể trạng, lại vừa đóng góp sức mình cho người khó khăn trong cộng đồng.

THÁI PHƯƠNG