Khởi động Tuần lễ Múa Việt Nam 2025 với video vũ điệu “Tay trong tay”

Ngày 28-10, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam chính thức công bố video nghệ thuật “Vũ điệu Tay trong tay - Tỏa sáng tương lai”, mở đầu cho chuỗi hoạt động thuộc Tuần lễ Múa Việt Nam 2025.

Tác phẩm được xem là nguồn cảm hứng khởi động cho phong trào vũ điệu đại chúng “Tay trong tay - Hand in hand”, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết và quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ múa.

Video mang dấu ấn của nhiều vùng miền

Theo ThS - Biên đạo Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, video “Vũ điệu Tay trong tay - Tỏa sáng tương lai” quy tụ 12 nghệ sĩ múa trẻ tài năng như Vũ Huệ, Quang Anh… là những gương mặt đạt nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi múa chuyên nghiệp toàn quốc. Các nghệ sĩ được đào tạo tại Học viện Múa Việt Nam, hiện là diễn viên, biên đạo và huấn luyện viên trẻ đang tích cực sáng tác, đóng góp cho các chương trình nghệ thuật lớn.

Video được ghi hình tại nhiều vùng văn hóa đặc sắc của đất nước, từ miền núi phía Bắc (Mông, Thái, Dao, Tày) đến Tây Nguyên và Nam Bộ (Khmer)… cùng các không gian hiện đại như cảng Hải Phòng, du thuyền Quảng Ninh, bãi biển Nha Trang, Đà Nẵng, Hồ Gươm, Khuê Văn Các...

Sự kết hợp giữa múa dân gian, múa cổ điển châu Âu, ballet, múa đương đại… tạo nên bản hòa ca sinh động, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền trong hơi thở hội nhập.

Cảng Hải Phòng là một trong những điểm làm bối cảnh quay của video

TS - NSND Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cho biết, Tuần lễ Múa Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, giúp mở rộng cơ hội tham gia cho nghệ sĩ trên toàn quốc, đặc biệt là lớp biên đạo trẻ.

Liên hoan hướng tới tinh thần “Múa vì cộng đồng - Kết nối và sáng tạo”, khuyến khích nghệ sĩ và công chúng cùng lan tỏa tình yêu múa, đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống xã hội.

Đây là hoạt động quy tụ đông đảo nghệ sĩ, biên đạo, sinh viên nghệ thuật múa và công chúng yêu nghệ thuật trên toàn quốc. Theo đó, năm nay, người dự thi có thể gửi video tham dự. Đây không chỉ là bài biểu diễn đơn thuần mà còn là sản phẩm sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân và vùng miền. Người tham gia có thể thể hiện điệu múa bằng phong cách dân gian, đương đại hay kết hợp đa thể loại, miễn sao giữ được tinh thần gốc của vũ điệu và thông điệp đoàn kết, yêu thương.

Mỗi video cần có bố cục rõ ràng, hình ảnh đẹp, âm thanh trong trẻo, có thể lồng ghép yếu tố giới thiệu địa danh, nét văn hóa hoặc sinh hoạt cộng đồng. Ban tổ chức khuyến khích sử dụng góc quay sáng tạo, trang phục phù hợp và tinh thần tươi vui, lan tỏa năng lượng tích cực

Lan tỏa năng lượng tích cực với nghệ thuật múa

Thời gian tiếp nhận video tham dự “Tay trong tay - Hand in hand” từ ngày 16-11 đến 16-12-2025 tại địa chỉ email: vietnamdanceweek@gmail.com. Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại vietnamdanceweek.vn và các nền tảng mạng xã hội của Tuần lễ Múa Việt Nam. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được chọn chấm và dự kiến trao giải cuối năm 2025.

MAI AN